Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 14:45
Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной
05 марта 2026 13:58
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
Происшествия

Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде

05 марта 2026 15:13 Происшествия
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде

Сыну экс-начальника ГСУ МВД Нижегородской области отказано в условно-досрочном освобождении.

Речь о Викторе Пильганове, который в декабре 2019 года устроил массовое ДТП на улице Максима Горького. Находясь за рулем отцовской "Тойоты", Пильганов выехал с улицы Алексеевской против одностороннего движения, свернул на Горького через двойную сплошную и врезался в "Ауди". От удара "Ауди" зацепила припаркованный автомобиль "Рено". Обе машины отбросило в группу школьников, которая направлялась на спектакль в ТЮЗ в сопровождении взрослых. 

Фото: ГУ МЧС по региону

В страшной аварии погибла женщина и получили травмы девять детей. Позже выяснилось, что виновник аварии находился в наркотическом опьянении. Обвинение запросило ему 11 лет колонии, суд дал 8 лет.

По данным "Ъ-Приволжье", в декабре 2025 года Пильганов подал ходатайство об УДО, настаивая на невиновности. С его слов, "Ауди" стартовала со светофора на красный и превысила скорость. Суд счел эти доводы недоказанными и отказал в УДО, а облсуд поддержал это решение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Приговор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных