Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде Происшествия

Сыну экс-начальника ГСУ МВД Нижегородской области отказано в условно-досрочном освобождении.

Речь о Викторе Пильганове, который в декабре 2019 года устроил массовое ДТП на улице Максима Горького. Находясь за рулем отцовской "Тойоты", Пильганов выехал с улицы Алексеевской против одностороннего движения, свернул на Горького через двойную сплошную и врезался в "Ауди". От удара "Ауди" зацепила припаркованный автомобиль "Рено". Обе машины отбросило в группу школьников, которая направлялась на спектакль в ТЮЗ в сопровождении взрослых.

Фото: ГУ МЧС по региону

В страшной аварии погибла женщина и получили травмы девять детей. Позже выяснилось, что виновник аварии находился в наркотическом опьянении. Обвинение запросило ему 11 лет колонии, суд дал 8 лет.

По данным "Ъ-Приволжье", в декабре 2025 года Пильганов подал ходатайство об УДО, настаивая на невиновности. С его слов, "Ауди" стартовала со светофора на красный и превысила скорость. Суд счел эти доводы недоказанными и отказал в УДО, а облсуд поддержал это решение.