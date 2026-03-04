Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Дзержинске завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб человек. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла утром 30 декабря 2025 года на проспекте Чкалова. Столкнулись автомобили Haval и SsangYong.

По данным следствия, за рулем Haval находился 28-летний местный житель. Он был пьян и вез на переднем сиденье 33-летнего мужчину, который не был пристегнут ремнем безопасности. Двигаясь по дороге, водитель выбрал скорость без учета погодных и дорожных условий, машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с SsangYong под управлением 46-летнего водителя.

В результате удара пассажир Haval получил тяжелые травмы и погиб на месте. Оба водителя также пострадали. Установлено, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". На время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи провели комплекс необходимых действий и собрали доказательства. Кроме того, обвиняемый добровольно выплатил потерпевшей стороне 650 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

