Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде

В 2025 году в столице Приволжья было зарегистрировано 86 ДТП с пострадавшими по вине водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщил начальник городской Госавтоинспекции полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 26 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В результате этих аварий погибли девять человек, еще 127 получили ранения.

Лидером по числу пьяных ДТП остается Автозаводский район. Среди районов нижней части города также выделяются Московский и Сормовский. В верхней части наибольшее количество таких аварий зафиксировано в Приокском районе.

Больше всего аварий зарегистрировано в промежутке с 23:00 до полуночи — девять случаев. С 18:00 до 19:00 произошло восемь ДТП, с 17:00 до 18:00 — семь. Наиболее аварийным временем традиционно остаются пятница (15 ДТП), суббота (18) и воскресенье (17).

Если в обычные дни на дежурство заступают около восьми экипажей, то в проблемные периоды их число возрастает до 30-40.

Кроме того, в этот период инспекторы выявляют большое количество автомобилистов, не имеющих права управления транспортом. В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждаются уголовные дела.

