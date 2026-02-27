Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
27 февраля 2026 07:45
Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 18:10
Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года
26 февраля 2026 16:18
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:43
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области
26 февраля 2026 14:16
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:40
Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439
26 февраля 2026 12:32
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове
26 февраля 2026 09:17
Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе
Происшествия

Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде

27 февраля 2026 07:45 Происшествия
Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде

В 2025 году в столице Приволжья было зарегистрировано 86 ДТП с пострадавшими по вине водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщил начальник городской Госавтоинспекции полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 26 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В результате этих аварий погибли девять человек, еще 127 получили ранения.

Лидером по числу пьяных ДТП остается Автозаводский район. Среди районов нижней части города также выделяются Московский и Сормовский. В верхней части наибольшее количество таких аварий зафиксировано в Приокском районе.  

Больше всего аварий зарегистрировано в промежутке с 23:00 до полуночи — девять случаев. С 18:00 до 19:00 произошло восемь ДТП, с 17:00 до 18:00 — семь.  Наиболее аварийным временем традиционно остаются пятница (15 ДТП), суббота (18) и воскресенье (17).

Если в обычные дни на дежурство заступают около восьми экипажей, то в проблемные периоды их число возрастает до 30-40.  

Кроме того, в этот период инспекторы выявляют большое количество автомобилистов, не имеющих права управления транспортом. В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждаются уголовные дела.  

Ранее сообщалось, что 63 человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде в 2025 году.

26 февраля 2026 16:18
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
29 января 2026 20:43
Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
