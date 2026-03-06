Протоиерей рассказал, как поминать усопших в родительские субботы Великого поста Общество

Во вторую, третью и четвёртую недели Великого поста, в субботы, называемые родительскими, верующие посвящают время поминовению усопших. Эти дни установлены для того, чтобы в храмах можно было совершить специальные молитвы за души близких, так как в обычные будни литургия проводится реже, и поминание умерших становится менее частым.

Название "родительская" суббота отражает не только традицию начинать с поминовения родителей, но и подчёркивает важность связи с родом и долг живых перед теми, кто перешёл в мир иной. В эти дни важно отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на молитвах за усопших. В 2026 году родительские субботы Великого поста приходятся на 7, 14 и 21 марта.

Традиции родительских суббот Великого поста

В субботу второй, третьей и четвёртой недели Великого поста в храмах проходят особые богослужения, во время которых совершается молитвенное поминовение всех усопших. Накануне, в пятницу вечером, проводится парастас — заупокойная служба.

"В саму субботу служат литургию и панихиду. В этот день мы все идем в храмы и молимся за тех, кого знали и не знали — за всех", — поделился с 360.ru настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

Также 7 марта принято приносить в храм постные продукты, такие как хлеб, овощи, сладости и муку - для нуждающихся. Эти пожертвования считаются проявлением милосердия.

Посещение кладбища в родительские субботы

Верующие собираются в храмах для молитвы о прощении грехов усопших, чтобы они обрели покой. Если нет возможности посетить храм в пятницу или субботу, можно зажечь дома лампаду и помолиться в тишине. В эти дни также молятся о тех, кто умер недавно, так как в будние дни Великого поста поминальные литургии не совершаются.

Посещение кладбища в родительские субботы Великого поста разрешено, но важно помнить, что на могиле нельзя оставлять еду, напитки или накрывать стол.

"Есть традиция собираться, когда мы кого-то поминаем: сначала в храме, потом за столом с людьми, которым он был дорог. Вспоминают о жизни усопшего, добрых делах, за что ему благодарны" — отметил Бородин.

В остальные дни Великого поста посещение кладбища допускается только по особым причинам, например, на похороны или через 40 дней после смерти.

Как накрыть стол в родительскую субботу

На родительские субботы принято готовить разнообразные постные блюда. Главное, чтобы еда была постной, и она символизировала единство.

В России часто готовят кутью — кашу из риса, пшена или перловки с медом и сухофруктами. Кутья символизирует воскрешение.

Что можно делать в родительскую субботу

Подавать милостыню или делать пожертвования;

Совершать добрые дела;

Молиться за усопших в храме или дома.

Что нельзя делать

Веселиться — родительская суббота считается днем скорби;

Употреблять алкоголь;

Плакать об усопших (хотя горевать о потере близких — естественно, но не следует предаваться чрезмерным слезам);

Приносить еду на кладбище и устраивать трапезу на могиле — это напоминает языческие обряды;

Говорить об усопшем плохо;

Ругаться и спорить;

Отказывать в помощи нуждающимся;

Заниматься домашними делами, не связанными с подготовкой к поминальной службе;

Тратить время на пустые разговоры.

Родительские субботы Великого поста — это время для духовной связи с ушедшими, выражения благодарности за их жизнь и молитвы о их упокоении.