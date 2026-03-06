Протоиерей рассказал, как поминать усопших в родительские субботы Великого поста

Во вторую, третью и четвёртую недели Великого поста, в субботы, называемые родительскими, верующие посвящают время поминовению усопших. Эти дни установлены для того, чтобы в храмах можно было совершить специальные молитвы за души близких, так как в обычные будни литургия проводится реже, и поминание умерших становится менее частым.
Название "родительская" суббота отражает не только традицию начинать с поминовения родителей, но и подчёркивает важность связи с родом и долг живых перед теми, кто перешёл в мир иной. В эти дни важно отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на молитвах за усопших. В 2026 году родительские субботы Великого поста приходятся на 7, 14 и 21 марта.
В субботу второй, третьей и четвёртой недели Великого поста в храмах проходят особые богослужения, во время которых совершается молитвенное поминовение всех усопших. Накануне, в пятницу вечером, проводится парастас — заупокойная служба.
"В саму субботу служат литургию и панихиду. В этот день мы все идем в храмы и молимся за тех, кого знали и не знали — за всех", — поделился с 360.ru настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.
Также 7 марта принято приносить в храм постные продукты, такие как хлеб, овощи, сладости и муку - для нуждающихся. Эти пожертвования считаются проявлением милосердия.
Верующие собираются в храмах для молитвы о прощении грехов усопших, чтобы они обрели покой. Если нет возможности посетить храм в пятницу или субботу, можно зажечь дома лампаду и помолиться в тишине. В эти дни также молятся о тех, кто умер недавно, так как в будние дни Великого поста поминальные литургии не совершаются.
Посещение кладбища в родительские субботы Великого поста разрешено, но важно помнить, что на могиле нельзя оставлять еду, напитки или накрывать стол.
"Есть традиция собираться, когда мы кого-то поминаем: сначала в храме, потом за столом с людьми, которым он был дорог. Вспоминают о жизни усопшего, добрых делах, за что ему благодарны" — отметил Бородин.
В остальные дни Великого поста посещение кладбища допускается только по особым причинам, например, на похороны или через 40 дней после смерти.
На родительские субботы принято готовить разнообразные постные блюда. Главное, чтобы еда была постной, и она символизировала единство.
В России часто готовят кутью — кашу из риса, пшена или перловки с медом и сухофруктами. Кутья символизирует воскрешение.
Подавать милостыню или делать пожертвования;
Совершать добрые дела;
Молиться за усопших в храме или дома.
Веселиться — родительская суббота считается днем скорби;
Употреблять алкоголь;
Плакать об усопших (хотя горевать о потере близких — естественно, но не следует предаваться чрезмерным слезам);
Приносить еду на кладбище и устраивать трапезу на могиле — это напоминает языческие обряды;
Говорить об усопшем плохо;
Ругаться и спорить;
Отказывать в помощи нуждающимся;
Заниматься домашними делами, не связанными с подготовкой к поминальной службе;
Тратить время на пустые разговоры.
Родительские субботы Великого поста — это время для духовной связи с ушедшими, выражения благодарности за их жизнь и молитвы о их упокоении.
