Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2026 17:58
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу
06 марта 2026 17:51
Прокуратура: при обрушении крыши в Сормове погиб подросток
06 марта 2026 17:42
Кровля пристроя к заброшенному зданию обрушилась в Сормове: есть погибший
06 марта 2026 17:32
Три человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде
06 марта 2026 17:09
Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске
06 марта 2026 16:41
Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя
06 марта 2026 12:58
Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ
06 марта 2026 09:51
Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору
05 марта 2026 17:00
МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 16:15
Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области
Происшествия

Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу

06 марта 2026 17:58 Происшествия
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу

Фото: прокуратура Нижегородской области

Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. 

Строение неэксплуатируемое. Бывший владелец вывез оттуда все имущество, включая окна. Территория, на которой стоит здание, обнесена забором. 

Ранее сообщалось, что из-за обрушения кровли погиб один подросток и еще два пострадали. Прокуратура организовала проверку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снос Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных