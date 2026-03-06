Фото:
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Строение неэксплуатируемое. Бывший владелец вывез оттуда все имущество, включая окна. Территория, на которой стоит здание, обнесена забором.
Ранее сообщалось, что из-за обрушения кровли погиб один подросток и еще два пострадали. Прокуратура организовала проверку.
