В нижегородском отделении Союза писателей России вручили благодарности юбилярам Общество

Фото: ижегородское региональное отделение СПР

Представители Нижегородского регионального отделения Союза писателей России провели в областной научной библиотеке им. Ленина годовое общее собрание. На мероприятии состоялось награждение писателей-юбиляров.

За популяризацию творчества писателей-нижегородцев, верность традициям русской литературы директор регионального отделения Союза писателей России Надежда Шевелилова вручила благодарности писателям-юбилярам – Андрею Альпидовскому, Николаю Симонову, Владимиру Мореву и Александру Попову.

Сейчас в отделении 77 писателей. В ближайшее время организация пополнится новыми авторами, в том числе молодыми. По решению общего собрания нижегородские поэтессы Наталия Забегалова и Анна Сеничева рекомендованы к вступлению в Союз писателей России.

В ходе заседания участники также подвели итоги 2025 года, утвердили планы по развитию отделения и рассказали о мероприятиях, запланированных на 2026 год.

В 2025 году региональное отделение Союза писателей России выступило в качестве соорганизатора литературных мероприятий всероссийского уровня. Среди них – выездной секретариат региональных отделений Союза писателей России в ПФО, федеральная акция «Литература и поэзия», Пушкинский праздник поэзии в рамках международного фестиваля искусств «Пушкин без границ», всероссийский Слёт молодых литераторов и презентация сборника «Болдинский старт-2025», международный литературный фестиваль им. Горького, всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» и др. Одним из ключевых событий стала Нижегородская книжная ярмарка с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и первого секретаря Союза писателей России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

В 2026 году нижегородцев также ожидает насыщенная литературная программа всероссийского и регионального уровней. Так, с 20 по 26 марта в Нижегородской областной детской библиотеке им. Т.А. Мавриной при поддержке нижегородского отделения Союза писателей России состоится Неделя детской и юношеской книги. 22 марта в Балахне в Доме культуры «Волга» пройдет вечер, посвященный памяти нижегородского поэта Владимира Жильцова, а 25-26 марта в Княгинине состоится областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина.

«Среди планов отделения на этот год – участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив с заявками на проведение фестивалей и образовательных проектов, писательских десантов в муниципалитеты и наполнение Библиотеки нижегородских писателей. Также продолжится совместная работа с Нижегородским Советом молодых литераторов. Кроме того, мы планируем развивать сотрудничество с ведущими региональными культурными и образовательными институциями», – рассказала директор Нижегородского регионального отделения СПР Надежда Шевелилова.

Нижегородское отделение Союза писателей России также примет участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая, в фестивале «Красная площадь» в Москве, проведение которого запланировано на 4-7 июня. Планируется участие представителей Союза в Пушкинском празднике поэзии и международном фестивале искусств «Пушкин без границ», который состоится 6-8 июня в Большом Болдине. Также в планах – проведение XII Всероссийского слета молодых литераторов.

Планами по развитию литературы в регионе также поделились представители секций, созданных в нижегородском региональном отделении СПР.

Главный редактор литературного журнала «Нижний Новгород» Олег Рябов рассказал, что первая встреча секции «Проза» состоится 14 марта в 15.00 в центре «Пешков» (ул. Большая Печерская, д. 24). Вместе с Евгением Эрастовым они расскажут, как попасть в толстые журналы, какие произведения туда отправлять, как подготовить рукопись.

Руководитель секции «Сатира и юмор» Олег Захаров отметил, что в этом году в рамках Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех», который пройдет 21-22 ноября в Кстовском районе, состоится молодежной конкурс чтецов и авторов. Кроме того, планируется серия мероприятий иронической направленности в Нижнем Новгороде, первое из которых пройдет 5 апреля на сцене пространства «Кинофактура».

Нижегородский поэт Владимир Безденежных, который отвечает в отделении за военно-патриотическое воспитание, рассказал, что акцент будет сделан на поддержке авторов-участников СВО и нижегородских авторов, пишущих на гражданскую тематику, а также пригласил всех желающих в литературный клуб в центре «Пешков».

В марте нижегородская поэтесса Марина Кулакова и руководитель направления по работе с молодежью презентует книгу «Школьная вечность», которая запустит серию образовательных мероприятий. Так, в мае литературная экспедиция отправится в северные районы области. Там пройдут встречи, мастер-классы, открытые уроки, презентации для школьников и молодёжи. Ведущими станут финалисты Слёта молодых литераторов, участники студии «Светлояр русской словесности» и члены нижегородского Совета молодых литераторов.