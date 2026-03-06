Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 18:58
Эксперт-мониторинг событий с 27 февраля по 6 марта 2026 года от АНО "Минин-центр"
06 марта 2026 18:32
Андрей Воробьёв поблагодарил соцкоординаторов фонда "Защитники Отечества"
06 марта 2026 18:26
Двое нижегородцев вернулись из украинского плена 6 марта
06 марта 2026 17:47
Активисты "Единой России" поздравили нижегородок в преддверии 8 Марта
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
06 марта 2026 15:45
Артем Кавинов: "За всеми цифрами отчета стоят реальные изменения"
06 марта 2026 15:30
Нижегородские школы откроют прием заявлений в первые классы с 1 апреля
06 марта 2026 15:08
Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области
06 марта 2026 14:52
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО
06 марта 2026 14:02
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии
Общество

В нижегородском отделении Союза писателей России вручили благодарности юбилярам

06 марта 2026 11:00 Общество
В нижегородском отделении Союза писателей России вручили благодарности юбилярам

Фото: ижегородское региональное отделение СПР

Представители Нижегородского регионального отделения Союза писателей России провели в областной научной библиотеке им. Ленина годовое общее собрание. На мероприятии состоялось награждение писателей-юбиляров.

За популяризацию творчества писателей-нижегородцев, верность традициям русской литературы директор регионального отделения Союза писателей России Надежда Шевелилова вручила благодарности писателям-юбилярам – Андрею Альпидовскому, Николаю Симонову, Владимиру Мореву и Александру Попову.

Сейчас в отделении 77 писателей. В ближайшее время организация пополнится новыми авторами, в том числе молодыми. По решению общего собрания нижегородские поэтессы Наталия Забегалова и Анна Сеничева рекомендованы к вступлению в Союз писателей России.

В ходе заседания участники также подвели итоги 2025 года, утвердили планы по развитию отделения и рассказали о мероприятиях, запланированных на 2026 год.

В 2025 году региональное отделение Союза писателей России выступило в качестве соорганизатора литературных мероприятий всероссийского уровня. Среди них – выездной секретариат региональных отделений Союза писателей России в ПФО, федеральная акция «Литература и поэзия», Пушкинский праздник поэзии в рамках международного фестиваля искусств «Пушкин без границ», всероссийский Слёт молодых литераторов и презентация сборника «Болдинский старт-2025», международный литературный фестиваль им. Горького, всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» и др. Одним из ключевых событий стала Нижегородская книжная ярмарка с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и первого секретаря Союза писателей России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

В 2026 году нижегородцев также ожидает насыщенная литературная программа всероссийского и регионального уровней. Так, с 20 по 26 марта в Нижегородской областной детской библиотеке им. Т.А. Мавриной при поддержке нижегородского отделения Союза писателей России состоится Неделя детской и юношеской книги. 22 марта в Балахне в Доме культуры «Волга» пройдет вечер, посвященный памяти нижегородского поэта Владимира Жильцова, а 25-26 марта в Княгинине состоится областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина.

«Среди планов отделения на этот год – участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив с заявками на проведение фестивалей и образовательных проектов, писательских десантов в муниципалитеты и наполнение Библиотеки нижегородских писателей. Также продолжится совместная работа с Нижегородским Советом молодых литераторов. Кроме того, мы планируем развивать сотрудничество с ведущими региональными культурными и образовательными институциями», – рассказала директор Нижегородского регионального отделения СПР Надежда Шевелилова.

Нижегородское отделение Союза писателей России также примет участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая, в фестивале «Красная площадь» в Москве, проведение которого запланировано на 4-7 июня. Планируется участие представителей Союза в Пушкинском празднике поэзии и международном фестивале искусств «Пушкин без границ», который состоится 6-8 июня в Большом Болдине. Также в планах – проведение XII Всероссийского слета молодых литераторов.

Планами по развитию литературы в регионе также поделились представители секций, созданных в нижегородском региональном отделении СПР.

Главный редактор литературного журнала «Нижний Новгород» Олег Рябов рассказал, что первая встреча секции «Проза» состоится 14 марта в 15.00 в центре «Пешков» (ул. Большая Печерская, д. 24). Вместе с Евгением Эрастовым они расскажут, как попасть в толстые журналы, какие произведения туда отправлять, как подготовить рукопись.

Руководитель секции «Сатира и юмор» Олег Захаров отметил, что в этом году в рамках Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех», который пройдет 21-22 ноября в Кстовском районе, состоится молодежной конкурс чтецов и авторов. Кроме того, планируется серия мероприятий иронической направленности в Нижнем Новгороде, первое из которых пройдет 5 апреля на сцене пространства «Кинофактура».

Нижегородский поэт Владимир Безденежных, который отвечает в отделении за военно-патриотическое воспитание, рассказал, что акцент будет сделан на поддержке авторов-участников СВО и нижегородских авторов, пишущих на гражданскую тематику, а также пригласил всех желающих в литературный клуб в центре «Пешков».

В марте нижегородская поэтесса Марина Кулакова и руководитель направления по работе с молодежью презентует книгу «Школьная вечность», которая запустит серию образовательных мероприятий. Так, в мае литературная экспедиция отправится в северные районы области. Там пройдут встречи, мастер-классы, открытые уроки, презентации для школьников и молодёжи. Ведущими станут финалисты Слёта молодых литераторов, участники студии «Светлояр русской словесности» и члены нижегородского Совета молодых литераторов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Писатель Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных