Уголовное дело возбудили после гибели подростка при обрушении крыши в Сормове Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в заброшенном здании на улице Станционной. Трагедия произошла после обрушения крыши.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, вечером 6 марта группа подростков находилась в неэксплуатируемом здании на Станционной улице. В какой-то момент произошло обрушение кровли. Один из несовершеннолетних скончался на месте.

На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты регионального управления СК.

В настоящее время они продолжают работу: опрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле руководства следственного управления.

В рамках дела будет дана правовая оценка действиям и мерам, принятым для консервации заброшенного здания, а также по ограничению доступа посторонних лиц на объект.

Прокуратура также организовала проверку по факту случившегося. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.

Ранее в мэрии сообщили, что здание готовилось к сносу.