Эксперт-мониторинг событий с 27 февраля по 6 марта 2026 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели - "Класс Эпштейна бомбит Иран", "Нижегородская область делает ставку на высокие технологии", "Иран и Нижегородскую область связывают давние традиции сотрудничества".

Федеральная тема - Класс Эпштейна бомбит Иран

Эксперт "Минин-центра", публицист, политический аналитик, к. филос. н. Юрий Голубь:

"Отечественную политическую аналитику снова заносит на поворотах. В последние несколько дней основная трактовка причин агрессии против Ирана сводится к тому, что США ведут ближневосточную политику исключительно под диктовку Израиля: будто бы хвост до того размахнулся собакой, что вот-вот разобьет ее голову о стену.

Эта позиция - в основном, гугл-перевод американской внутриполитической риторики. Но в США обвинение очередной администрации в том, что она ведет внешнюю политику в чужих интересах, - стереотипный ход, немеркнущая классика. Трамп говорил, что Байден идет на поводу у Зеленского, теперь самого Трампа называют марионеткой Нетаньяху.

Заявления о том, что смена режима в Тегеране противоречит интересам США, абсурдны. Иран - ключевая шахматная клетка Большой евразийской игры. Шахский Иран был ключевым плацдармом США в регионе. Исламская революция 1979 года нанесла тяжелейший удар по их интересам, а провал "Орлиного когтя" - операции по освобождению американского посольства - унизил Вашингтон.

При этом надо заметить, что персидские аятоллы изначально отнюдь не были экзистенциальными врагами Тель-Авива. Достаточно вспомнить, что именно через Израиль Иран получал большую часть оружия для войны с Ираком. А воцарение в Иране шах-заде Резы Пехлеви может сделать эту огромную страну конкурентом Израиля за звание главного американского союзника в регионе, как это было при его отце.

Возможно, влияние фанатиков из кабинета Нетаньяху и американских евангелистов подтолкнули администрацию Трампа выбрать силовой вариант решения. Но само по себе это решение целиком и полностью вписывается в стратегию американского империализма, жертвой которого стал не только иранский, но и еврейский народ.

Так же, как и украинский. В сущности, режимы в Киеве и Иерусалиме - близнецы-братья. Разумеется, еврейское лобби несравнимо влиятельнее украинского. Но роль, отведенная западным империализмом Израилю и Украине, - одна и та же. Это роль плацдарма, вечно воюющей, искусственно созданной страны с нацией, главное предназначение которой - быть пушечным мясом.

Иран несет страшные потери и, кажется, неизбежно должен пасть под ударами мощной коалиции, к которой присоединяются все новые участники. Но так казалось уже в первый день агрессии. Между тем прошла почти неделя, погибла вся правящая верхушка, а республика держится.

Назначение потерявшего всю семью Хаменеи-младшего верховным лидером ясно говорит о том, что правящая элита четко выбрала свой путь: победить или стать шахидами. А риторика о войне с классом Эпштейна, "классом, насилующим и убивающим девочек, классом каннибалов, которые пожирают младенцев и целые континенты", бьет в упор по Трампу и совсем не похожа на попытку проложить мост к переговорам.

Да, можно говорить, что США и Израиль вбомбят Иран в каменный век. Очень может быть, что так и случится. Но давайте вспомним опыт американских агрессий: все они удались там, где общество было расколото. И в конце концов неугодные гегемону режимы рушились не от бомб, а от внутренних протестов.

В Иране ничего подобного мы не наблюдаем. Агрессоры собственными руками сотворили чудо: традиционалистский религиозный режим, сильно обветшавший за полвека и год от года терявший популярность, внезапно обрел новую молодость и стал так же силен, как в годы войны с Саддамом. И в этом смысле ошибка Трампа очевидна, и он уже потерпел поражение, хотя и не проиграл войну.

Разумеется, агрессия против Ирана - удар и по России. Но, в сущности, очередная - мягкая или жесткая - атака США была делом времени. Да, союзный нам режим может погибнуть под бомбами. Но разве его падение после очередной волны "мирных" протестов было бы лучше?

Может ли Москва чем-то помочь Тегерану в этой ситуации - большой вопрос. Десятилетие назад она уже помогла ему защитить ключевого союзника в Дамаске. И в том, что режим Асада ушел в небытие, Россия виновата не больше Ирана. Судя по риторике в иранских СМИ, даже моральную поддержку нашей страны персы очень ценят.

Перерастет ли эта поддержка - так же, как и поддержка Китая - во что-то большее - вопрос договоренности между руководствами стран, ни одному из которых нельзя отказать в прагматизме".

Региональная тема - Нижегородская область делает ставку на высокие технологии

Эксперт "Минин-центра", НОЦ Нижегородской области, Университет Неймарк, директор по науке, к. полит. н. Александр Петухов:

"Оборот нижегородских ИТ-компаний за 2025 год вырос на 47% и составил 97,7 млрд руб., сообщил губернатор Глеб Никитин. В целом оборот организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий, составил 203,4 млрд рублей и увеличился на 21,9% по сравнению с 2024 годом.

Впечатляющие результаты демонстрируют правильность выбранного вектора развития региона, ведь бизнес не просто "выживает", а масштабируется даже в непростой макроэкономике. Такой рост обычно невозможен без устойчивого спроса, управляемой кадровой системы и среды, где инновации быстро доходят до внедрения.

Безусловно, только один фактор не мог бы обеспечить такие изменения, здесь работает целая связка - люди -> компании -> государственная поддержка -> образование и исследования -> инновации, замкнутая в единый взаимоподдерживающий контур.

Это не значит, что у региона нет проблем, способных затормозить или даже остановить такой рост (а такие есть, как следствие и общих экономических проблем в стране, так и индивидуальных особенностей региона, например, демографических, логистических и т.д.), но есть ряд слагаемых, оказывающих позитивное влияние.

Конечно, ключевой актив региона - качество инженерной школы региона, накопленный кадровый и технологический опыт вузов, институтов РАН и компаний. Порог в 40 тысяч специалистов ИКТ-сектора означает не только численность, но и критическую массу компетенций: появляется больше команд, специализаций, внутренних сообществ, наставничества. А компании быстрее закрывают потребности в разработке новых технологий. Дополнительно важен внешний сигнал доверия: переезд более 1200 ИТ-кадров из других регионов за 2025 год - это показатель конкурентоспособности условий (работа, качество жизни, профессиональная среда).

Также надо отметить эффективность мер поддержки и их высокую степень адаптивности. То, что второй год подряд работа регионального правительства признается ИТ-сообществом одной из самых эффективных, означает наличие редкой для отрасли вещи: наличие механизмов обратной связи и готовность правительства области к коммуникации и взаимодействию с индустрией.

Предпринимаются усилия и по дальнейшему развитию возможностей региона для поддержки IT-индустрии, в частности, в области реализуется один из крупнейших строительных проектов в стране - IT-кампус Неймарк (в 2025 году была построена 1-я очередь, еще четыре в процессе), который представляет собой одновременно и точку сборки кадров в области IT для всего региона, и самостоятельный вуз, и научно-исследовательский центр, ориентированный на прикладные исследования в интересах бизнеса и промышленности.

В результате Нижегородская область, несмотря на наличие объективных сложностей и проблем, развивается и делает ставку на высокие технологии".

Региональная тема - Иран и Нижегородскую область связывают давние традиции сотрудничества

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, председатель НРОО "Конгресс ираноязычных народов", к. ист. н. Эрадж Боев:

"В условиях текущей ситуации, когда внимание всего мирового сообщества приковано к Исламской Республике Иран, ставшей объектом нападения со стороны США и его союзников в регионе, закономерный интерес вызывает уровень двустороннего сотрудничества Нижегородской области с Ираном - дружественным России государством на Ближнем Востоке и нашим партнером по членству в БРИКС и ШОС.

Связи Ирана с Нижегородским регионом прослеживаются со средневековья. Это обусловлено тем, что по Волге издавна проходил путь "из Варяг в Персы", по которому в русские земли проникали торговцы из Ирана. Иранские купцы присутствовали на всех исторических торговых площадках Нижегородского Поволжья - включая Васильсурскую и Макарьевскую ярмарки. В 1608 году русским царем Василием Шуйским в Нижний Новгород было отправлено посольство иранского шаха Аббаса Великого во главе с Али-беком, которое ожидало здесь нормализации обстановки в Москве.

Во второй половине XVII века персидские купцы начали торговать в примыкающем к кремлю Нижнем посаде. С 1817 года одним из важнейших центров российско-иранского торгово-экономического и культурного взаимодействия являлась Нижегородская ярмарка, на которой находились резиденция иранского консула, отделение Учетного ссудного банка Персии, Персидская улица и Персидский караван-сарай. Иранский капитал присутствовал на ярмарке вплоть до ее закрытия в 1930 году в рамках общесоюзной кампании по сворачиванию политики НЭПа. В 1925 году Нижегородскую ярмарку посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в СССР Мирза Али Кули-хан Ансари.

Восстановление торгово-экономических связей Нижегородской области с Ираном произошло в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда руководством региона были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве и дружественных отношениях с иранскими провинциями Зенджан, Керман и Хамадан. Важная роль в возрождении торгового сотрудничества Нижегородской области с регионами Ирана принадлежит региональной Торгово-промышленной палате, которая в 2010-е годы организовала серию бизнес-миссий нижегородских предпринимателей в иранские провинции, в рамках которых были установлены прямые контакты с иранскими партнерами. Сегодня в торговых сетях, действующих в регионе, нижегородцы имеют возможность приобрести товары из Исламской Республики Иран - продукты питания (в том числе фрукты и консервированная продукция, томатная паста), парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Также в ряде магазинов доступен иранский текстиль.

Посетивший Нижний Новгород в 2023 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в ходе своего визита на завод "Красное Сормово" обсудил с представителями региона перспективы сотрудничества в сфере строительства судов для их последующей эксплуатации на Транскаспийском морском маршруте в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг". Также была обсуждена возможность создания совместных предприятий в таких сферах, как машиностроение, судостроение и производство медицинского оборудования как на территории Нижегородской области, так и регионов Ирана.

Иранские IT-компании на регулярной основе участвуют в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

За последнее десятилетие укрепилось взаимодействие Нижегородской области и Ирана в научно-образовательной сфере. Возросло количество студентов из Ирана, обучающихся в вузах региона. На сегодняшний момент иранские студенты обучаются в большинстве нижегородских вузов - в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ПИМУ, НИУ ВШЭ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Вузы Нижегородской области поддерживают научно-образовательные связи с университетами Ирана, с которыми заключены соглашения об академическом сотрудничестве. Так, в 2023 году Нижегородский государственный лингвистический университет заключил соглашение о научном сотрудничестве с Университетом Шахида Бахонара в провинции Керман. В данном университете при поддержке НГЛУ был открыт Центр русского языка.