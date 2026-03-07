Эксклюзив
Общество

Около 6 тысяч детей прошли обучающие семинары на тему безопасности на дорогах с начала учебного года

06 марта 2026 12:09 Общество
Около 6 тысяч детей прошли обучающие семинары на тему безопасности на дорогах с начала учебного года

Фото: Нижегородский центр "Сфера"

Почти шесть тысяч детей в возрасте от 3 лет до 17 лет прошли семинары и мастер-классы в рамках деятельности двух мобильных комплексов «Лаборатория безопасности» с начала нынешнего учебного года. Итоги передвижения мобильного комплекса подвели в министерстве образования Нижегородской области.

Как пояснили в региональном ведомстве, мобильная «Лаборатория безопасности» начала действовать в регионе с 2020 года. Это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Он предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближенны к реальным. Сам автомобиль «Лаборатория безопасности» также является элементом тренинга: с его помощью отрабатываются упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. За все время работы комплекса, с 2020 года, мастер-классы прошли более 55 тысяч юных нижегородцев.

«Работа мобильных комплексов в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» ведется системно и круглогодично. Ежемесячно проводятся от 15 до 40 занятий, охватывая сразу несколько муниципалитетов. Например, в феврале 2026 года состоялось 44 занятия в Нижнем Новгороде, Выксе, Тоншаевском, Шахунском и Шарангском муниципальных округах. Знания получили около 1,5 тысячи школьников и воспитанников детских садов», – рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В областном ведомстве также пояснили, что работа комплекса представляет собой два типа занятий. В первую очередь, это профилактическая беседа по темам безопасности на дороге, на железнодорожных объектах, пожарной безопасности поведения на водных объектах (теоретическая и практическая часть). Такие беседы проводят с детьми от трех до 17-ти лет. На них обсуждаются также различные дорожные ситуации, детям демонстрируют познавательные видеоролики.

Второй тип занятий – практический: интерактивная игра «Безопасные шаги», которая включает в себя несколько типов заданий – по безопасности на дороге, на железнодорожных объектах, по пожарной безопасности с различным уровнем сложности. Игра рассчитана на детей в возрасте 6-8, 9-13 лет, 14 и старше.

«Обучение детей правилам играет важнейшую роль в формировании осознанного поведения, в предотвращении аварийных ситуаций и снижении травматизма среди юных участников дорожного движения. В летние месяцы особое внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, поскольку именно в этот период дети проводят больше времени вне дома, активнее передвигаются пешком, на велосипедах и самокатах. Выезд мобильной лаборатории безопасности позволяет охватить самые удалённые районы и территории с высоким уровнем риска возникновения дорожных происшествий. Благодаря такому формату увеличивается доступность образовательных мероприятий для всех категорий населения, особенно для тех, кто проживает вдали от крупных городов и специализированных центров подготовки», – рассказала руководитель нижегородского центра «Сфера» Татьяна Кечкова.

Подать заявку на прохождение мастер-класса и семинара на следующий месяц можно с 1 по 10 число текущего месяца по телефону: 8 (831) 214-65-85.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет». 

Безопасность
