Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе

Уголовное дело возбуждено из-за вспышки кишечной инфекции в школе №6 Богородска.
Как рассказали в СУ СКР по региону, дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следователи допрашивают свидетелей, включая руководство и персонал образовательного учреждения. Запрошена документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Точное количество заболевших устанавливается.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал расследование. По требованию санврачей школу закрыли на карантин.
В сюжете программы "Кстати" (16+) прозвучало, что детей кормили едой с запахом тухлятины.
