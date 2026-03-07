Эксклюзив
07 марта 2026 17:25 Происшествия
Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе

Уголовное дело возбуждено из-за вспышки кишечной инфекции в школе №6 Богородска. 

Как рассказали в СУ СКР по региону, дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 

Следователи допрашивают свидетелей, включая руководство и персонал образовательного учреждения. Запрошена документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Точное количество заболевших устанавливается. 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал расследование. По требованию санврачей школу закрыли на карантин. 

В сюжете программы "Кстати" (16+) прозвучало, что детей кормили едой с запахом тухлятины. 

Богородск Уголовное дело Школы
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
