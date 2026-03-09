Бухгалтера нижегородской базы отдыха обвинили в хищении почти 7 млн рублей

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 09:38
Происшествия

09 марта 2026 09:38 Происшествия
В Лысковском округе перед судом предстанет 45-летняя нижегородка, работавшая бухгалтером на базе отдыха, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудили в феврале 2025 года. 

По версии следствия, имея доступ к системам начисления и выплаты заработной платы, она вносила в них недостоверные сведения и регулярно переводила деньги на свой банковский счет. Эти средства предназначались для зарплат штатным сотрудникам, работникам по срочным договорам и уволенным сотрудникам.

При этом итоговые суммы в электронных документах совпадали с бумажными реестрами и не вызывали подозрения у бухгалтера, так как проверялась только общая цифра без детализации.

По данным полиции, с 2021 по 2024 год женщина похитила 6 882 231 рубль.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На изъятое во время обыска имущество наложен арест. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору. 

