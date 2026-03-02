Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Чиновника в Чкаловске заподозрили в хищении 2,8 млн рублей из бюджета

02 марта 2026 18:16 Происшествия
Чиновника в Чкаловске заподозрили в хищении 2,8 млн рублей из бюджета

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Чкаловске возбуждено уголовное дело в отношении директора МБУ "Городское хозяйство", сообщает прокуратура Нижегородской области.

Районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств. Установлено, что руководитель учреждения заключал муниципальные контракты на содержание автодорог с индивидуальным предпринимателем, которая является его дочерью.

Как отмечается, директор имел доступ к банковским счетам предпринимателя и фактически руководил ее деятельностью.

Проверка показала, что работы по контрактам не выполнялись. В том числе установлено, что ИП не располагала необходимыми силами и средствами для их исполнения.

По указанию директора сотрудники МБУ перечислили на расчетный счет его дочери более 2,8 млн рублей за якобы выполненные работы. По версии следствия, эти деньги руководитель учреждения похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Материалы проверки прокуратура направила в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — "Присвоение".

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что экс-глава нижегородского ОНФ Андрей Жильцов получил 2 года за мошенничество с субсидией. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Уголовное дело Хищение Чкаловск
