Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 марта 2026 13:00
Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
02 марта 2026 07:22
19-летний парень погиб от удара током на крыше нижегородской электрички
01 марта 2026 19:15
Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
01 марта 2026 16:27
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина
01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 
01 марта 2026 10:37
Пожар произошел на производственном складе в Павлове
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
Происшествия

Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору

02 марта 2026 13:00 Происшествия
Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору

Фото: Борский городской суд

Борский городской суд Нижегородской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств на сумму свыше 70 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2025 года борчанин под предлогом продажи автомобилей похищал деньги покупателей. Ему вменяется ему четыре эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере" и 27 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".  

Подозреваемого объявили в федеральный розыск 19 марта 2025 года. 28 октября того же года ему заочно предъявили обвинение, а 26 февраля 2026 года он был задержан на территории России.  

Рассматривая ходатайство следствия, суд учел, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, покинул пределы страны и находился в розыске. Кроме того, по данным потерпевших, после возбуждения уголовного дела борчанин продолжал получать от них деньги, а также предлагал выполнить обязательства в обмен на изменение показаний.  

Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться, продолжить противоправную деятельность или оказать давление на потерпевших.  

Решение суда пока в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось о вынесении приговора группе лжегазовщиков за аферы в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
03 февраля 2026 13:16
Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных