Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору

Борский городской суд Нижегородской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств на сумму свыше 70 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2025 года борчанин под предлогом продажи автомобилей похищал деньги покупателей. Ему вменяется ему четыре эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере" и 27 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Подозреваемого объявили в федеральный розыск 19 марта 2025 года. 28 октября того же года ему заочно предъявили обвинение, а 26 февраля 2026 года он был задержан на территории России.
Рассматривая ходатайство следствия, суд учел, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, покинул пределы страны и находился в розыске. Кроме того, по данным потерпевших, после возбуждения уголовного дела борчанин продолжал получать от них деньги, а также предлагал выполнить обязательства в обмен на изменение показаний.
Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться, продолжить противоправную деятельность или оказать давление на потерпевших.
Решение суда пока в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось о вынесении приговора группе лжегазовщиков за аферы в Нижегородской области.
