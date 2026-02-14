Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района

14 февраля 2026 08:02 Общество
Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района

Фото: Александр Воложанин

В деревне Горяньково Кстовского района Нижнего Новгорода установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Неблагополучным пунктом признана вся территория населенного пункта, а эпизоотическим очагом определена территория МБУ "Кстовское охотничье хозяйство" в радиусе двух километров от точки с координатами 56.030927, 44.490486.

На период карантина в очаге запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также ввоз и вывоз таких животных. Исключение сделано только для вывоза на убой или для животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней до отправки. Также под запретом перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов и охота, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов.

В границах неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных. Ограничен их вывоз — допускается только отправка на убой либо вывоз привитых животных. Кроме того, запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки. 

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2026 года.

Отметим, что ранее в нескольких населенных пунктах района был введен карантин по бешенству. Также с 6 февраля он начал действовать на территории деревни Чеченино, а с декабря 2025 года — в деревнях Майдан и Слонинец Кстовского района.

Также сообщалось, что в Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Бешенство Карантин Кстовский район
