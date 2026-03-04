Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству Общество

Фото: Кира Мишина

Карантин ввели в Сеченовском и Дальнеконстантиновском округах после выявления случаев бешенства. Об этом сообщается в оперативном ежедневном прогнозе ЧС по региону, опубликованном на сайте ГО ЧС Нижний Новгород.

Очаги инфекции зафиксированы в деревнях Ручьи и Берсениха. В первой вирус обнаружили у домашнего кота, который, как уточняется, контактировал с людьми. Во второй зараженной оказалась лисица. Наличие смертельного заболевания у обоих животных подтверждено экспертизой от 27 февраля.

При этом официальные указы о введении карантина на момент публикации не обнародованы.

Согласно данным оперативного прогноза, в регионе зарегистрировано 15 случаев бешенства в восьми муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе карантин ввели после выявления бешенства у кота.