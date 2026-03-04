Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 18:22
699 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижегородской области
04 марта 2026 17:45
Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству
04 марта 2026 17:28
Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:23
Молодежно-семейный центр "Манеж" приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами
Общество

Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству

04 марта 2026 17:45 Общество
Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству

Фото: Кира Мишина

Карантин ввели в Сеченовском и Дальнеконстантиновском округах после выявления случаев бешенства. Об этом сообщается в оперативном ежедневном прогнозе ЧС по региону, опубликованном на сайте ГО ЧС Нижний Новгород.

Очаги инфекции зафиксированы в деревнях Ручьи и Берсениха. В первой вирус обнаружили у домашнего кота, который, как уточняется, контактировал с людьми. Во второй зараженной оказалась лисица. Наличие смертельного заболевания у обоих животных подтверждено экспертизой от 27 февраля.

При этом официальные указы о введении карантина на момент публикации не обнародованы.

Согласно данным оперативного прогноза, в регионе зарегистрировано 15 случаев бешенства в восьми муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе карантин ввели после выявления бешенства у кота.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные Карантин
Поделиться:
Новости по теме
08 февраля 2026 10:42
Приманку с вакциной от бешенства для лис разложили у Школы 800 в Верхних Печерах
21 января 2026 13:13
Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин
23 декабря 2025 11:29
Карантин по бешенству ввели еще в одной деревне Кстовского района
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных