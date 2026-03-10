Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Вратаря ХК "Торпедо" Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с "Сочи"

10 марта 2026 09:19 Спорт
Вратаря ХК Торпедо Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с Сочи

Фото: ХК "Торпедо"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи между "Торпедо" и "Сочи" и вынес решение по действиям голкипера нижегородцев Дениса Костина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Рассматриваемый момент произошел на 27-й минуте встречи. Тогда нападающий южан Матвей Гуськов получил двухминутное удаление за неправильную атаку вратаря. Проезжая мимо Костина, форвард задел его клюшку, после чего голкипер оказался на льду. Впрочем, вратарь быстро поднялся и продолжил игру.

Однако комитет квалифицировал действия Костина по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ "Симуляция" и принял решение о наложении денежного штрафа.

В соответствии с регламентом сезона 2025/2026, размер санкции составляет 50 000 рублей. При повторном нарушении по данной статье сумма увеличивается на 50 000 рублей за каждый последующий случай и может достигнуть 200 000 рублей.

К слову, то удаление "Торпедо" реализовать не смогло, но все равно одержало победу над "Сочи" со счетом 4:3.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
