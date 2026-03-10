Вратаря ХК "Торпедо" Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с "Сочи" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи между "Торпедо" и "Сочи" и вынес решение по действиям голкипера нижегородцев Дениса Костина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Рассматриваемый момент произошел на 27-й минуте встречи. Тогда нападающий южан Матвей Гуськов получил двухминутное удаление за неправильную атаку вратаря. Проезжая мимо Костина, форвард задел его клюшку, после чего голкипер оказался на льду. Впрочем, вратарь быстро поднялся и продолжил игру.

Однако комитет квалифицировал действия Костина по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ "Симуляция" и принял решение о наложении денежного штрафа.

В соответствии с регламентом сезона 2025/2026, размер санкции составляет 50 000 рублей. При повторном нарушении по данной статье сумма увеличивается на 50 000 рублей за каждый последующий случай и может достигнуть 200 000 рублей.

К слову, то удаление "Торпедо" реализовать не смогло, но все равно одержало победу над "Сочи" со счетом 4:3.