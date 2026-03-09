Игроку нижегородского "Старта" попали коньком в бедренную артерию во время матча Спорт

Фото: телеграм-канал ХК "Енисей"

Защитник нижегородского "Старта" Сергей Филатов получил серьезную травму во время матча (6+) турнира чемпионата России по хоккею с мячом против "Енисея" в Красноярске. Инцидент произошел на 29-й минуте матча. Хоккеист получил удар лезвием конька от партера по команде и был госпитализирован прямо во время игры.

Как сообщила пресс-служба клуба, по предварительному диагнозу у спортсмена резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние игрока оценивается как стабильное, он находится в сознании.

"В настоящее время хоккеист находится в больнице в операционной, рядом с ним врач команды", - отметили в ХК.

Несмотря на произошедшее, матч был доигран и закончился поражением нижегородцев со счетом 10:5. Теперь "Старт" проведет встречу за 7-е место с проигравшим в паре "Уральский-Трубник" — "Родина". Игра назначена на 11 марта в 11:00.

Напомним, ранее клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за срыв матча с "Кузбассом" в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного состояния льда. Команде было засчитано техническое поражение, а исполнительный директор ХК "Старт" впоследствии был уволен.