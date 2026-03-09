"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

В Международный женский день хоккеисты "Торпедо-Горький" обыграли АКМ в Туле.

Счет был открыт уже в начале игры. Донат Стальнов вывел нижегородцев вперед. После пропущенной шайбы хозяева заметно прибавили, стали активно нагружать голкипера Дмитрия Дагестанского, однако он действовал надежно. Автозаводцы также создавали свои моменты, но до первого перерыва цифры на табло не изменились.

Во второй двадцатиминутке соперники продолжили действовать на высоких скоростях. Однако период прошел без заброшенных шайб.

Основные события развернулись в заключительном игровом отрезке. "Торпедо-Горький" воспользовалось шансом: Ян Мельников отправил шайбу в сетку и увеличил преимущество гостей до 2:0. Казалось, нижегородцы уверенно доведут матч до победы, однако в концовке основного времени ситуация резко изменилась.

За четыре минуты до сирены АКМ сумел дважды поразить ворота Дагестанского и перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило. В серии буллитов точные попытки у "Торпедо-Горький" реализовали Артем Мисников и Никита Рожков.

