Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 марта 2026 09:00
"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам
08 марта 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сочи" и вернулось в топ-4 Запада  
08 марта 2026 09:06
"Пари НН" одержал первую победу после зимней паузы
07 марта 2026 13:15
Исполнительного директора ХК "Старт" уволили после срыва матча с "Кузбассом"
06 марта 2026 09:36
Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
05 марта 2026 09:59
Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью"
04 марта 2026 22:08
Нижегородское "Торпедо" разгромно и всухую проиграло "Трактору"
03 марта 2026 22:15
"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Челнов" в серии буллитов
03 марта 2026 21:30
Нижегородец чуть не умер на лыжном марафоне в Ярославской области
Спорт

"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам

09 марта 2026 09:00 Спорт
Торпедо-Горький обыграл тульский АКМ по буллитам

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

В Международный женский день хоккеисты "Торпедо-Горький" обыграли АКМ в Туле.

Счет был открыт уже в начале игры. Донат Стальнов вывел нижегородцев вперед. После пропущенной шайбы хозяева заметно прибавили, стали активно нагружать голкипера Дмитрия Дагестанского, однако он действовал надежно. Автозаводцы также создавали свои моменты, но до первого перерыва цифры на табло не изменились.

Во второй двадцатиминутке соперники продолжили действовать на высоких скоростях. Однако период прошел без заброшенных шайб.

Основные события развернулись в заключительном игровом отрезке. "Торпедо-Горький" воспользовалось шансом: Ян Мельников отправил шайбу в сетку и увеличил преимущество гостей до 2:0. Казалось, нижегородцы уверенно доведут матч до победы, однако в концовке основного времени ситуация резко изменилась.

За четыре минуты до сирены АКМ сумел дважды поразить ворота Дагестанского и перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило. В серии буллитов точные попытки у "Торпедо-Горький" реализовали Артем Мисников и Никита Рожков.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" взяло реванш у "Сочи".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2026 13:15
Исполнительного директора ХК "Старт" уволили после срыва матча с "Кузбассом"
05 марта 2026 09:59
Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных