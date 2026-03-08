Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сочи" и вернулось в топ-4 Запада  

08 марта 2026 19:48
Нижегородское Торпедо вырвало победу у Сочи и вернулось в топ-4 Запада  

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в шестой раз за сезон встретилось с ХК "Сочи" и одержало победу с разницей в одну шайбу. Матч стал возможностью взять реванш: в предыдущей игре автозаводцы крупно уступили аутсайдеру Западной конференции.  

Счет был открыт уже на 3-й минуте. Амир Гараев поразил ворота своей бывшей команды и вывел хозяев вперед. Но долго радоваться не пришлось, на 11-й минуте сочинцы восстановили равновесие.  

Однако вскоре нижегородцы вновь повели в счете — отличился вернувшийся в состав Никита Шавин, сделавший счет 2:1. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.  

В третьем игровом отрезке гости реализовали большинство и сравняли счет — 2:2. "Торпедо" сумело ответить. Василий Атанасов подставил клюшку под бросок Егора Виноградова и в третий раз вывел хозяев вперед. Для Виноградова эта передача стала 100-м очком в КХЛ и 50-м результативным баллом в текущем сезоне.  

Затем сочинцы снова воспользовались удалением нижегородцев и в очередной раз сравняли счет.  

Победную точку поставил Сергей Гончарук, реализовав эффектную передачу Владимира Ткачева — 4:3. Этот гол оказался решающим.  

"Торпедо" одержало пятую победу над "Сочи" в нынешнем сезоне, прервало серию из двух поражений и набрало важные два очка. В активе команды Алексея Исакова теперь 78 баллов, что позволяет ей вернуться на четвертую строчку турнирной таблицы.  

До завершения регулярного чемпионата нижегородцам остается провести четыре матча (0+). Команда отправляется на двухматчевый выезд: 11 марта сыграет с "Авангардом", а 13 марта — с "Трактором", после чего вернется в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" одержал первую победу после зимней паузы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
