Интерес к эзотерике падает с каждым месяцем – исследование Т2

10 марта 2026 15:23
Интерес к эзотерике падает с каждым месяцем – исследование Т2

Фото: Shutterstock/ автор: NadyaTk  

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на эзотерических сайтах – спрос на услуги и практики за 2025 год упал на 21%, в 2026 году тенденция сохраняется. При этом мужчины теряют интерес стремительнее женщин – снижение на 26% и на 23% соответственно. Наибольший спад зафиксирован в марте 2025 по отношению к февралю.

Интерес к оккультизму стремительно падает – аналитики big data T2 проанализировали активность на 40 сайтах, связанных с эзотерикой. Наибольшее количество посетителей зафиксировано в начале года, затем спрос начинает снижаться с каждым месяцем – в среднем на 2%, резкий спад наблюдался в марте – на 16% по сравнению с февралем 2025 года. На конец года показатель активности снизился на 21%. При этом в 2026 году ослабление интереса продолжается – в январе 2026 количество посетителей эзотерических сайтов на 31% меньше, чем в январе 2025-го, при сравнении февраля прошлого года и февраля 2026 показатель уменьшился уже на 38%.

Ядро аудитории по-прежнему составляют люди 35-44 лет, однако за год активность посетителей среднего возраста снизилась на 35%. Наибольшее снижение выявлено среди категории пользователей 25-34 лет – на 43%. Затем следуют молодые люди 18-24 лет – спад на 36%, среди возрастного диапазона 45-54 лет – на 27%. У людей старше 55 интерес падает не так быстро – на 21% с начала года. Единственной категорией, которая показала небольшое увеличение спроса, оказалась молодежь до 18 лет – количество заинтересованных в 2025 году выросло на 5%.

С точки зрения пола резкое снижение активности демонстрируют мужчины – в среднем на 10% ежемесячно, в то время как у женщин показатель находится на уровне 9%. За год интерес у мужчин уменьшился на 26%, у женщин – на 23%.

Т2
