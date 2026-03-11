Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

Два человека погибли на ночном пожаре из-за сигареты в Канавине

11 марта 2026 11:15 Происшествия
Два человека погибли на ночном пожаре из-за сигареты в Канавине

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Квартира загорелась в Канавинском районе Нижнего Новгорода минувшей ночью. В результате трагедии погибли два человека.

Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, сигнал о возгорании поступил около четырех часов утра.

Огнеборцы оперативно прибыли по указанному адресу и ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Во время осмотра помещения спасатели обнаружили тела погибших 56-летнего мужчины и 87-летней женщины.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение мужчины с огнем при курении.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском округе загорелось производство свечей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

МЧС Пожар Смертность
