Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижегородской области зарегистрировали 181 дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с предыдущим годом количество таких аварий сократилось на 17,5%, пишет "Коммерсантъ".

По информации ГИБДД, в результате этих происшествий погиб один человек. Еще 189 человек получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на снижение числа аварий, регион по итогам года вошел в число лидеров по количеству ДТП с участием СИМ. Нижегородская область заняла четвертое место среди всех субъектов России.

Всего в стране в 2025 году произошло около 3,2 тысячи подобных аварий. В этих ДТП погибли 68 человек, еще 3,38 тысячи получили ранения.

Наибольшее число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начнут штрафовать за парковку самокатов на газонах.