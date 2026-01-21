Почти 2 тысячи самокатов изъяли в Нижнем Новгороде за неправильную парковку Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде в 2025 году изъяли почти 1,9 тысячи самокатов за нарушения парковки. Об этом стало известно на заседании постоянной думской комиссии по городскому хозяйству, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента административно-технического и муниципального контроля администрации Андрея Бузина, за год было зафиксировано 1333 случая неправильной парковки электросамокатов и других СИМ. В результате с городских улиц изъяли 1890 единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что для пользователей самокатов предлагают ввести обязательное тестирования на знание правил дорожного движения.

Добавим, что в 2025 году в Нижнем Новгороде ввели ряд ограничений для использования СИМ, в частности, появились специально отведенные места для парковки самокатов.