Общество

ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах

27 ноября 2025 17:30 Общество
ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Законодательное собрание Нижегородской области отказалось от ранее предложенной инициативы, предусматривавшей введение административной ответственности для родителей за нарушения правил дорожного движения их детьми на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Решение было принято на заседании 27 ноября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о признании утратившим силу постановления о внесении в Госдуму проекта федерального закона, которыми предлагались поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Как сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, проект федерального закона был подготовлен еще в 2024 году после обсуждения на экспертном совете. Документ предлагал дополнить КоАП новой статьей, вводящей штрафы от 500 до 3 000 рублей для родителей несовершеннолетних, нарушающих ПДД при использовании СИМ.

В октябре 2024 года депутаты приняли решение направить инициативу в Государственную Думу. Однако перед этим проект был отправлен на отзыв в правительство РФ, которое не поддержало его. Там напомнили, что в 2025 году уже были увеличены штрафы по статье 5.35 КоАП РФ — за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Теперь они составляют от 500 до 2 000 рублей вместо прежних 100-500 рублей. Эта норма позволяет привлекать родителей к ответственности, в том числе за нарушения ПДД их детьми.

Учитывая позицию правительства, нижегородские депутаты решили не продвигать инициативу дальше. В Заксобрании отметили, что намерены наблюдать за эффективностью применения обновленной федеральной нормы. В случае, если она окажется недостаточной, региональные депутаты не исключают возможности вернуться к своей законодательной инициативе.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в ДТП в Нижегородской области погибли шесть подростков, из них двое управляли транспортными средствами. 

