Общество

Около 830 домов планируют расселить до 2031 года в Нижегородской области

12 марта 2026 07:48 Общество
Около 830 домов планируют расселить до 2031 года в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области до 2031 года собираются расселить около 830 домов. Изменения в программу расселения жилья на 2024-2030 годы внесло региональное правительство, следует из постановлении от 3 марта 2026 года.

На выплаты за изымаемую недвижимость, а также на покупку и строительство жилья для переселенцев планируется направить почти 26,8 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для расселения домов, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2021 год.

Основным источником финансирования станет региональный бюджет, из которого намерены выделить 20,8 млрд рублей. Еще 5,4 млрд рублей должны поступить из Фонда развития территорий, 608 млн рублей — из местных бюджетов.

Расселение аварийного жилья пройдет в три этапа: в 2024-2027, 2027-2029 и 2029-2030 годах. При этом первый этап дополнительно разделен на подэтапы.

Согласно документу, изъятие жилья, организацию строительства и заключение контрактов на покупку квартир необходимо проводить в первый год каждого этапа или подэтапа.

Перечень МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу, размещен тут. 

Ранее выяснилось, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода собираются построить четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья.

