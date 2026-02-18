Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 15:18
Эксклюзив
Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов
18 февраля 2026 15:00
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине
18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"
18 февраля 2026 13:07
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей
18 февраля 2026 12:48
Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе
18 февраля 2026 11:23
Эксклюзив
Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге
18 февраля 2026 11:00
Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года
18 февраля 2026 10:51
Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
Экономика

Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине

18 февраля 2026 15:00 Экономика
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется возведение четырех многоквартирных домов для переселения жителей из аварийного фонда. Проект планировки территории опубликован на сайте мэрии и вынесен на общественные обсуждения.

Речь идет об участке площадью 12,61 га в границах улиц Зеленодольской, Ледокола Садко, Полоцкой и Комсомольского шоссе. Документация подготовлена ООО "Архивариус" по заказу городского управления по капитальному строительству.

Согласно проекту, на территории появятся четыре десятиэтажных дома. Три из них будут иметь площадь застройки по 600 кв. метров, еще один — 1800 кв. метров. Жилье предназначено для переселения граждан из домов, признанных аварийными.

Помимо жилой застройки, предусмотрено строительство детского сада на 158 мест, котельной и трансформаторной подстанции. Кроме того, запланировано расширение улицы Зеленодольской до нормативных параметров, установленных для дорог местного значения, а также капитальный ремонт улиц Симферопольской, Полоцкой, Ледокола Садко и Прокатной. В перечень работ входит обустройство тротуаров и велодорожек, а также создание открытых парковочных мест.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Развитие территории разобьют на две очереди. На первом этапе планируется расселение и снос ряда аварийных домов на улицах Зеленодольской и Прокатной, прокладка и переустройство инженерных сетей, а также строительство первого дома и объектов инженерной инфраструктуры. Работы рассчитаны до 2028 года.

К 2030 году предполагается завершить реконструкцию улицы Зеленодольской с расширением проезжей части, обустройством тротуаров и велодорожки, капитальный ремонт улиц Ледокола Садко и Полоцкой, создание парковочного кармана и строительство детского сада.

В последующие этапы предусмотрены дальнейшее расселение ветхих домов, капремонт улицы Прокатной, строительство еще двух многоэтажек и организация парковочных мест. В рамках второй очереди появится четвертый дом и дополнительные парковки, а также будет выполнен капитальный ремонт улиц Симферопольской и Полоцкой.

Полностью завершить реализацию проекта планируется к 2034 году.

Ранее сообщалось, что на улице Краснодольской мэрия изымает аварийный дом №112 на Зеленодольской улице для сноса. 

Добавим, что в 2025 году в Нижнем Новгороде снесли 34 многоквартирных аварийных дома. Всего до 2030 года планируется расселение более 6 тысяч нижегородцев из 250 аварийных МКД. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 08:00
Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт
22 января 2026 14:44
Новый корпус школы №167 построят в Канавине
21 января 2026 07:00
Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе
03 декабря 2025 14:29
Выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных