94 аварийных МКД снесли в Нижегородской области в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижегородской области демонтировали 94 многоквартирных дома, признанных аварийными и расселёнными, что составило 104,4% от запланированного объёма. Работы проводились в рамках региональной госпрограммы "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда" и способствуют реализации целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В сносе ветхих зданий участвовали 19 муниципалитетов региона, включая Балахнинский, Ветлужский, Володарский, Воскресенский, Кстовский, Уренский, Шатковский округа, а также города Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Выкса, Чкаловск и другие.

Как подчеркнул министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев, такие меры необходимы для освобождения и дальнейшего использования земельных участков под новое строительство и развитие городской среды.

"С 2021 года в регионе было снесено 633 аварийных многоквартирных дома. Мы продолжаем эту работу: в 2026 году планируется демонтировать ещё 46 подобных объектов. На эти цели уже заложено 54,1 млн рублей в областном бюджете", — сообщил министр.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2025 году снесли 34 многоквартирных аварийных дома. Всего до 2030 года планируется расселение более 6 тысяч нижегородцев из 250 аварийных МКД.

Также сообщалось, что Нижегородская область дополнительно получила еще 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

