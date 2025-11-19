Ход переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в гордуме Экономика

В Нижнем Новгороде продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Об этом на заседании комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике напомнила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего планируется переселить более 6 тысяч человек из порядка 250 многоквартирных домов общей площадью 93,1 тысячи квадратных метров.

Программа охватывает период с 2024 по 2030 годы и разбита на четыре этапа. Первый этап рассчитан на 2024-2026 годы. В его рамках запланировано переселение жителей из 899 жилых помещений площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. На втором этапе (2026-2028 годы) будет расселено 545 помещений площадью более 19 тысяч квадратных метров.

Третий этап (2028-2029 годы) предусматривает 874 помещения общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Четвертый этап (2029-2030 годы) охватит 674 помещения площадью более 20 тысяч квадратных метров. При этом объемы могут корректироваться в зависимости от ситуации.

Финансирование первого этапа превышает 4,4 млрд рублей. Из них 1,26 млрд рублей выделяет Фонд развития территорий, 3 млрд — областной бюджет. На переселение в 2024 году предусмотрено 1,45 млрд рублей, в 2025 году — 2,57 млрд, в 2026 году — 378 млн.

Гераськина напомнила, что в рамках первого этапа заключены муниципальные контракты на строительство трех жилых домов общей площадью 26,3 тысячи квадратных метров на 559 квартир. Объекты возводятся на улицах 40 лет Победы, Садовой и Зайцева.

Кроме того, в 2024-2025 годах уже приобретено 39 жилых помещений площадью 1,6 тысячи квадратных метров на сумму 243 млн рублей. Также выплачено возмещение за 289 жилых помещений на сумму 1,1 млрд рублей.

Дополнительно в 2025 году на переселение граждан из семи аварийных домов в бюджете Нижнего Новгорода предусмотрено 219 млн рублей, из них 186,4 млн — средства области. За счет средств застройщиков и реализации договоров развития застроенных территорий собственникам 48 помещений уже выплачено возмещение на сумму 225,3 млн рублей. Оставшиеся 180 млн рублей будут выплачены по мере подписания соглашений с гражданами.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик, который займётся возведением нового жилого дома в микрорайоне Молитовка для переселенцев из аварийного жилья.