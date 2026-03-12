Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера Общество

Фото: Максим Герасимов

Жителю Нижнего Новгорода, который регулярно пользовался электронной сигаретой, диагностировали плоскоклеточный рак гортани. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам медиков, одной из возможных причин развития болезни могло стать длительное увлечение вейпингом. Врач-фониатр и оториноларинголог Евгения Сыроваткина пояснила, что во время парения основной удар приходится на слизистую гортани. При нагревании жидкости для вейпов — пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы — образуют токсичные соединения, которые могут запускать опасные процессы в тканях.

Специалисты отмечают, что глицерин в виде пара способен нарушать работу бронхов и повышать риск воспалительных заболеваний лёгких, включая так называемый синдром EVALI. Кроме того, в аэрозоле могут содержаться продукты нагревания химических веществ и частицы тяжелых металлов, что увеличивает вероятность злокачественных изменений клеток.

У людей, регулярно использующих вейпы, нередко развивается хроническое воспаление гортани. У мужчин чаще диагностируют гиперпластический ларингит, у женщин — отечно-полипозную форму.

Медики подчеркивают, что считать вейпинг безопасной альтернативой курению нельзя: ароматизаторы не только формируют зависимость, но и усиливают раздражающее воздействие на голосовые складки.

Ранее сообщалось, что Минздрав может включить противораковые вакцины в программу госгарантий.

Сейчас НИА "Нижний Новгород" проводит онлайн-конференцию с главным врачом НИИ клинической онкологии Сергеем Гамаюновым. Читатели могут задать эксперту свои вопросы до 10 апреля.