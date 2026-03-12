Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 11:26
Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 10:20
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву
12 марта 2026 10:11
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки
12 марта 2026 10:05
Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году
12 марта 2026 09:01
В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов
Общество

Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера

12 марта 2026 10:28 Общество
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера

Фото: Максим Герасимов

Жителю Нижнего Новгорода, который регулярно пользовался электронной сигаретой, диагностировали плоскоклеточный рак гортани. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам медиков, одной из возможных причин развития болезни могло стать длительное увлечение вейпингом. Врач-фониатр и оториноларинголог Евгения Сыроваткина пояснила, что во время парения основной удар приходится на слизистую гортани. При нагревании жидкости для вейпов — пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы — образуют токсичные соединения, которые могут запускать опасные процессы в тканях.

Специалисты отмечают, что глицерин в виде пара способен нарушать работу бронхов и повышать риск воспалительных заболеваний лёгких, включая так называемый синдром EVALI. Кроме того, в аэрозоле могут содержаться продукты нагревания химических веществ и частицы тяжелых металлов, что увеличивает вероятность злокачественных изменений клеток.

У людей, регулярно использующих вейпы, нередко развивается хроническое воспаление гортани. У мужчин чаще диагностируют гиперпластический ларингит, у женщин — отечно-полипозную форму.

Медики подчеркивают, что считать вейпинг безопасной альтернативой курению нельзя: ароматизаторы не только формируют зависимость, но и усиливают раздражающее воздействие на голосовые складки.

Ранее сообщалось, что Минздрав может включить противораковые вакцины в программу госгарантий.

Сейчас НИА "Нижний Новгород" проводит онлайн-конференцию с главным врачом НИИ клинической онкологии Сергеем Гамаюновым. Читатели могут задать эксперту свои вопросы до 10 апреля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Курение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2026 08:27
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра
08 февраля 2026 10:09
Смертность от онкологии в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных