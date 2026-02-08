Смертность от онкологии в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован новый исторический минимум по одногодичной летальности среди пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщили в региональном минздраве.

По итогам 2025 года этот показатель составил 13,7%, тогда как годом ранее он находился на уровне 14,3%. Такой результат стал возможен благодаря системной работе регионального здравоохранения в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

6 февраля на базе Нижегородской областной детской клинической больницы прошла встреча специалистов ведомства, главных врачей, руководителей центров амбулаторной онкологической помощи, онкологов и медицинских сестёр смотровых кабинетов. Участники обсудили итоги реализации проекта "Отраслевой онкоинцидент".

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что проект направлен на выявление онкозаболеваний и предраковых состояний у здорового населения в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

По её словам, в каждой медицинской организации региона работают смотровые кабинеты, полностью оснащённые в соответствии с региональными стандартами диагностики. Министр подчеркнула, что слаженная работа специалистов амбулаторного звена напрямую влияет на снижение смертности от онкологии, и статистика подтверждает эффективность проекта.

Кроме того, Галина Михайлова напомнила, что "Отраслевой онкоинцидент" получил признание на федеральном уровне. В сентябре 2025 года проект стал победителем в номинации "Проект года" на Премии имени академика А.И. Савицкого, учреждённой Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии.

Главный внештатный онколог минздрава Нижегородской области и и.о. директора Научно-исследовательского института клинической онкологии Сергей Гамаюнов подчеркнул, что диспансеризация играет ключевую роль в выявлении рака. Он отметил, что профилактические осмотры соответствуют целям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Сергей Гамаюнов сообщил, что в 2025 году в ходе диспансеризации в регионе было выявлено 2 280 случаев злокачественных новообразований — это более чем в два раза превышает показатель 2024 года. Большинство этих случаев диагностировано на ранних стадиях, что значительно снижает риск летального исхода и повышает эффективность лечения.

На заседании также обсудили ключевые показатели эффективности диспансерного наблюдения, выявляемость различных форм рака и меры по стимулированию медиков к ещё более результативной работе.

Особое внимание было уделено симуляционному центру, работающему на базе поликлинического отделения областного онкодиспансера. Здесь прошли обучение более тысячи специалистов, включая сотрудников смотровых кабинетов, отделений профилактики и фельдшерско-акушерских пунктов. С помощью тренажёров медики отрабатывают навыки раннего выявления рака, включая пальцевое ректальное исследование, осмотр шейки матки, молочных желез и кожи.

В завершение коллегии состоялось вручение почётного знамени "Лучший центр амбулаторной онкологической помощи". По итогам 2025 года награда присуждена ЦАОП, работающему на базе Южного межрайонного медицинского центра.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — увеличение продолжительности жизни к 2030 году. В рамках нацпроекта обновляются медучреждения, привлекаются квалифицированные кадры, внедряются новые подходы к профилактике и лечению хронических заболеваний, совершенствуется экстренная помощь и реабилитация, развивается цифровизация и сеть научных центров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году у жителей Нижегородской области выявили более 18 тысяч случаев злокачественных новообразований.