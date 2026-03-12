Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 09:01
В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов
12 марта 2026 08:27
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра
12 марта 2026 07:48
Около 830 домов планируют расселить до 2031 года в Нижегородской области
11 марта 2026 18:53
Инвентаризацию контейнерных площадок проведут в Нижегородской области
11 марта 2026 18:23
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 населенных пунктов Нижегородской области
11 марта 2026 18:00
Реверсивное движение введут на двух нижегородских дорогах из-за ремонта
11 марта 2026 17:45
Компания "Мостопроектстрой" завершит капремонт нижегородской школы №123
11 марта 2026 17:31
Учителя года выбрали в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 17:10
Офтальмолог Шилова объяснила, почему Россию накрывает эпидемия близорукости
11 марта 2026 16:39
Стоимость питания повысили в школьных лагерях Нижнего Новгорода
Общество

Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра

12 марта 2026 08:27 Общество
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра

Фото: Кира Мишина

Минздрав Нижегородской области закупает высокотехнологичное оборудование для регионального онкоцентра. Согласно размещенной информации на портале государственных закупок, речь идет о приобретении системы позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), а также об однофотонном эмиссионном компьютерном томографе, совмещенных с КТ (ОФЭКТ/КТ). Оба типа аппаратуры необходимы для раннего выявления онкологических заболеваний и повышения эффективности лечения.

Закупка проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". 

Начальная максимальная цена контракта на поставку ОФЭКТ/КТ составляет 72 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете Нижегородской области. Помещение для установки аппарата необходимо подготовить до 1 сентября 2026 года. Поставку оборудования планируют осуществить до 1 октября 2026 года, а ввести его в эксплуатацию — до 20 декабря 2026 года. Контракт действует с момента заключения по 25 декабря 2026 года.

Кроме того, объявлена закупка двух ПЭТ/КТ. Начальная цена одного аппарата составляет 178,7 млн рублей, общая стоимость закупки — 357,5 млн рублей. Помещение для размещения оборудования должны подготовить до 1 сентября 2028 года, поставить оборудование — до 1 октября 2028 года, а ввести его в эксплуатацию предполагается до 20 декабря.

Контракты предусматривает также обучение специалистов, которые будут работать с техникой и обслуживать ее.

Отмечается, что в России томографы с необходимыми характеристиками не производятся, поэтому оборудование для НОКОД закупят в Израиле. Об этом региональный минздрав уведомил минпромторг РФ. Аналогичные закупки осуществляются и для других регионов страны.

Ранее сообщалось о планах создания в Нижнем Новгороде Центра радионуклидной диагностики и терапии НИИ клинической онкологии. В декабре 2025 года "НОКОД" объявил конкурс на проектно-изыскательские работы для строительства ПЭТ-КТ центра. Максимальная стоимость контракта составила 63,7 млн рублей, его заключили с ООО "ХАСКА". Завершить проектирование планируется не позднее 22 декабря 2026 года.

Будущий центр разместится на участке площадью 8,7 тысячи кв. метров. Площадь застройки составит 3,4 тысячи кв. метров. Трехэтажное здание с подземным уровнем будет работать круглосуточно в две смены и сможет принимать до 27,3 тысячи пациентов в год.

Финансирование строительства предусмотрено за счет федерального и регионального бюджетов. Предельная стоимость создания центра с учетом оборудования предварительно оценивается в 4,74 млрд рублей.

ПЭТ-КТ центр станет частью проекта "Город здоровья", который реализуется в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект онкология
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2026 09:37
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке
05 марта 2026 15:03
Региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске в 2027 году
19 февраля 2026 13:37
Почти 5 млрд рублей направили на высокотехнологичную медпомощь нижегородцам
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных