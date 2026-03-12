Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра Общество

Фото: Кира Мишина

Минздрав Нижегородской области закупает высокотехнологичное оборудование для регионального онкоцентра. Согласно размещенной информации на портале государственных закупок, речь идет о приобретении системы позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), а также об однофотонном эмиссионном компьютерном томографе, совмещенных с КТ (ОФЭКТ/КТ). Оба типа аппаратуры необходимы для раннего выявления онкологических заболеваний и повышения эффективности лечения.

Закупка проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Начальная максимальная цена контракта на поставку ОФЭКТ/КТ составляет 72 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете Нижегородской области. Помещение для установки аппарата необходимо подготовить до 1 сентября 2026 года. Поставку оборудования планируют осуществить до 1 октября 2026 года, а ввести его в эксплуатацию — до 20 декабря 2026 года. Контракт действует с момента заключения по 25 декабря 2026 года.

Кроме того, объявлена закупка двух ПЭТ/КТ. Начальная цена одного аппарата составляет 178,7 млн рублей, общая стоимость закупки — 357,5 млн рублей. Помещение для размещения оборудования должны подготовить до 1 сентября 2028 года, поставить оборудование — до 1 октября 2028 года, а ввести его в эксплуатацию предполагается до 20 декабря.

Контракты предусматривает также обучение специалистов, которые будут работать с техникой и обслуживать ее.

Отмечается, что в России томографы с необходимыми характеристиками не производятся, поэтому оборудование для НОКОД закупят в Израиле. Об этом региональный минздрав уведомил минпромторг РФ. Аналогичные закупки осуществляются и для других регионов страны.

Ранее сообщалось о планах создания в Нижнем Новгороде Центра радионуклидной диагностики и терапии НИИ клинической онкологии. В декабре 2025 года "НОКОД" объявил конкурс на проектно-изыскательские работы для строительства ПЭТ-КТ центра. Максимальная стоимость контракта составила 63,7 млн рублей, его заключили с ООО "ХАСКА". Завершить проектирование планируется не позднее 22 декабря 2026 года.

Будущий центр разместится на участке площадью 8,7 тысячи кв. метров. Площадь застройки составит 3,4 тысячи кв. метров. Трехэтажное здание с подземным уровнем будет работать круглосуточно в две смены и сможет принимать до 27,3 тысячи пациентов в год.

Финансирование строительства предусмотрено за счет федерального и регионального бюджетов. Предельная стоимость создания центра с учетом оборудования предварительно оценивается в 4,74 млрд рублей.

ПЭТ-КТ центр станет частью проекта "Город здоровья", который реализуется в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".