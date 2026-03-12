Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных

Фото:
Музей Победы (Москва) просит нижегородцев помочь в поиске родственников советских военнопленных, погибших в плену на территории СССР и стран Европы в годы Великой Отечественной войны.
Сведения о жителях Нижегородской (ранее Горьковской) области планируется внести в открытую электронную базу данных Музея Победы.
Направить сведения о ныне живущих родственниках можно на почту: memory@nobl.ru (комитет по делам архивов Нижегородской области) и panchenko@cmvov.ru (Музей Победы).
