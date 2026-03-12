Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 11:26
Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 10:20
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву
12 марта 2026 10:11
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки
12 марта 2026 10:05
Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году
12 марта 2026 09:01
В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов
Общество

Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных

12 марта 2026 10:40 Общество
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных

Музей Победы (Москва) просит нижегородцев помочь в поиске родственников советских военнопленных, погибших в плену на территории СССР и стран Европы в годы Великой Отечественной войны.

Сведения о жителях Нижегородской (ранее Горьковской) области планируется внести в открытую электронную базу данных Музея Победы.

Направить сведения о ныне живущих родственниках можно на почту: memory@nobl.ru (комитет по делам архивов Нижегородской области) и panchenko@cmvov.ru (Музей Победы).

