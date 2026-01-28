Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 09:4212 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
28 января 2026 09:00Нижегородцы могут путешествовать в Мьянму без оформления виз
28 января 2026 08:43Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году
27 января 2026 20:12Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда
27 января 2026 19:48Алексей Антонов: "Нижегородская область одной из первых подключилась к оказанию комплексной гуманитарной помощи"
27 января 2026 19:20Эксперты рассказали нижегородцам, как обезопасить себя при катании на тюбинге
27 января 2026 18:58Нижегородская ГЖИ внедрит дистанционные проверки
27 января 2026 18:51Глеб Никитин встретился с представителями армянской и протестантской церквей
27 января 2026 18:42"Сильные люди великой страны": в Богородском округе чествовали волонтёров, помогающих фронту
27 января 2026 18:31Дополнительную технику и людей привлекли в Нижнем Новгороде для борьбы со снегопадом
Общество

Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда

27 января 2026 20:12 Общество
Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

27 января в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие 30 ветеранов Великой Отечественной войны – жители блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в 13 муниципалитетах Нижегородской области.

 

Как сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в настоящее время в регионе проживает 110 жителей блокадного Ленинграда. Ежегодная встреча ветеранов – это дань памяти героям, отдавшим жизни за спасение города на Неве и его жителей. Каждый из нижегородских блокадников в этот день вспоминает и своих родных, которые погибли от голода, болезней, обстрелов и бомбежек.

 

Мероприятие открылось минутой молчания в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

 

«Для нас огромная честь - находиться сегодня рядом с вами, дорогие ветераны! Ваши истории – не страницы учебника, а живая память, которую нельзя предать забвению. Спасибо вам за ваш подвиг, за вашу волю к жизни, которая является для всех нас величайшим уроком!» – сказал Игорь Седых.

 

Во время праздничного чаепития для ветеранов прозвучали стихи и песни о Ленинграде в исполнении артистов Нижегородского театра юного зрителя.

 

Присутствовавший на встрече ветеран-блокадник Владимир Михайлович Абрамов пишет и издает стихи собственного сочинения. В прошлом году он написал стихи к песне «Матерям», после чего обратился в министерство социальной политики региона с просьбой организовать профессиональную запись песни в музыкальной студии. Предложение ветерана было поддержано. Песню исполнил студент Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева Михаил Мухин — она также прозвучала в ходе торжества.

 

«Миша – очень талантливый исполнитель, у него большое будущее. Мне очень приятно работать с ним. Он такой юный, но так глубоко понимает мои стихи. К 82-й годовщине снятия блокады я написал новые строки, которые посвятил молодым ребятам, вставшим на защиту Родины», – рассказал Владимир Михайлович.

 

Ветераны делились друг с другом воспоминаниями о страшных днях войны. Так, Юлия Дмитриевна Иванова из Балахны пережила блокаду Ленинграда в четырехлетнем возрасте.

 

«После того как отец ушел на фронт, маме было очень тяжело. Во время блокады нас эвакуировали в Казань. Отец был дважды ранен и, к счастью, вернулся с войны живым. Я окончила Казанский авиационный институт. Вышла замуж, родилась дочь. На сегодняшний день у меня двое внуков, трое правнуков и одна правнучка. Несмотря на то, что сейчас я живу в Нижегородской области, – переехала поближе к семье дочери, я каждый год приезжаю в Санкт-Петербург к сестре. Вместе мы гуляем по паркам, набережной, улицам детства. Прошлое, даже самое тяжелое, нельзя предавать забвению. Оно учит нас многому, делает сильнее», – рассказала Юлия Дмитриевна.

 

В министерстве социальной политики Нижегородской области напомнили, что нижегородские ветераны-блокадники уже дважды совершали организованные поездки в Санкт-Петербург, чтобы почтить память своих предков, погибших в Великую Отечественную войну. Они были организованы по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ветераны не только посещают мемориалы и музеи, но и проводят встречи с членами Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов. Очередная поездка запланирована в 2026-м году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
блокада ВОВ Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных