Нижегородские ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

27 января в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие 30 ветеранов Великой Отечественной войны – жители блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в 13 муниципалитетах Нижегородской области.

Как сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в настоящее время в регионе проживает 110 жителей блокадного Ленинграда. Ежегодная встреча ветеранов – это дань памяти героям, отдавшим жизни за спасение города на Неве и его жителей. Каждый из нижегородских блокадников в этот день вспоминает и своих родных, которые погибли от голода, болезней, обстрелов и бомбежек.

Мероприятие открылось минутой молчания в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

«Для нас огромная честь - находиться сегодня рядом с вами, дорогие ветераны! Ваши истории – не страницы учебника, а живая память, которую нельзя предать забвению. Спасибо вам за ваш подвиг, за вашу волю к жизни, которая является для всех нас величайшим уроком!» – сказал Игорь Седых.

Во время праздничного чаепития для ветеранов прозвучали стихи и песни о Ленинграде в исполнении артистов Нижегородского театра юного зрителя.

Присутствовавший на встрече ветеран-блокадник Владимир Михайлович Абрамов пишет и издает стихи собственного сочинения. В прошлом году он написал стихи к песне «Матерям», после чего обратился в министерство социальной политики региона с просьбой организовать профессиональную запись песни в музыкальной студии. Предложение ветерана было поддержано. Песню исполнил студент Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева Михаил Мухин — она также прозвучала в ходе торжества.

«Миша – очень талантливый исполнитель, у него большое будущее. Мне очень приятно работать с ним. Он такой юный, но так глубоко понимает мои стихи. К 82-й годовщине снятия блокады я написал новые строки, которые посвятил молодым ребятам, вставшим на защиту Родины», – рассказал Владимир Михайлович.

Ветераны делились друг с другом воспоминаниями о страшных днях войны. Так, Юлия Дмитриевна Иванова из Балахны пережила блокаду Ленинграда в четырехлетнем возрасте.

«После того как отец ушел на фронт, маме было очень тяжело. Во время блокады нас эвакуировали в Казань. Отец был дважды ранен и, к счастью, вернулся с войны живым. Я окончила Казанский авиационный институт. Вышла замуж, родилась дочь. На сегодняшний день у меня двое внуков, трое правнуков и одна правнучка. Несмотря на то, что сейчас я живу в Нижегородской области, – переехала поближе к семье дочери, я каждый год приезжаю в Санкт-Петербург к сестре. Вместе мы гуляем по паркам, набережной, улицам детства. Прошлое, даже самое тяжелое, нельзя предавать забвению. Оно учит нас многому, делает сильнее», – рассказала Юлия Дмитриевна.

В министерстве социальной политики Нижегородской области напомнили, что нижегородские ветераны-блокадники уже дважды совершали организованные поездки в Санкт-Петербург, чтобы почтить память своих предков, погибших в Великую Отечественную войну. Они были организованы по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ветераны не только посещают мемориалы и музеи, но и проводят встречи с членами Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов. Очередная поездка запланирована в 2026-м году.