Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 09:16
Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные
13 марта 2026 08:00
Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области
13 марта 2026 07:00
Нижегородская мэрия создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами
12 марта 2026 19:47
Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%
12 марта 2026 19:20
Более 7 000 км разметки нанесут на дорогах Нижегородской области
12 марта 2026 18:02
14 нижегородских школьников представляют регион в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО
12 марта 2026 17:40
Середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного
12 марта 2026 17:16
"Ростелеком" расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:09
В белые списки предложили включить кикшеринги, банкоматы и видеонаблюдение
12 марта 2026 17:03
Туристско-экскурсионный поток на промпредприятия Нижегородской области вырос на 11,5%
Общество

Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные

13 марта 2026 09:16 Общество
Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде установится теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 14 марта, прогнозируется ясная погода. Утром температура воздуха составит +4 градуса, днем потеплеет до +8. К вечеру похолодает до +5, а ночью столбики термометров опустятся до +1.

В воскресенье сохранится теплая погода. Утром ожидается облачность с прояснениями и +2 градуса. К обеду воздух прогреется до +8, однако будет пасмурно. Вечером температура снизится до +6, ночью — до +3, при этом небо немного прояснится.

Ранее сообщалось, середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2026 17:33
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс
05 марта 2026 08:00
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных