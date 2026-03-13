Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде установится теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 14 марта, прогнозируется ясная погода. Утром температура воздуха составит +4 градуса, днем потеплеет до +8. К вечеру похолодает до +5, а ночью столбики термометров опустятся до +1.

В воскресенье сохранится теплая погода. Утром ожидается облачность с прояснениями и +2 градуса. К обеду воздух прогреется до +8, однако будет пасмурно. Вечером температура снизится до +6, ночью — до +3, при этом небо немного прояснится.

