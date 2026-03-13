Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные

Фото:
В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде установится теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 14 марта, прогнозируется ясная погода. Утром температура воздуха составит +4 градуса, днем потеплеет до +8. К вечеру похолодает до +5, а ночью столбики термометров опустятся до +1.
В воскресенье сохранится теплая погода. Утром ожидается облачность с прояснениями и +2 градуса. К обеду воздух прогреется до +8, однако будет пасмурно. Вечером температура снизится до +6, ночью — до +3, при этом небо немного прояснится.
Ранее сообщалось, середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+