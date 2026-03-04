Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области

04 марта 2026 14:26
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области этой весной ожидается более напряженное половодье, чем год назад. К такому выводу пришли специалисты департамента Росгидромета по ПФО, проанализировав текущие гидрометеорологические условия. При этом многое будет зависеть от дальнейшей погоды, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

По данным на 20 февраля, запасы воды в снежном покрове в регионе превышают средние многолетние значения.  

В бассейне Горьковского водохранилища они составляют 116% от нормы. В бассейнах Оки, Суры и Чебоксарского водохранилища показатели достигают 200-210%. В районах Ветлуги и Вятки — от 130 до 150%.

Наиболее высокие уровни воды в период половодья прогнозируются на Оке и Суре.

"По средним многолетним данным, вскрытие рек происходит в период с третьей декады марта – первой декады апреля (реки Правобережья – юга области) по вторую декаду апреля (реки Заволжья – севера области). Однако на южных реках ледоход может начаться в первой-второй декаде марта. Реки Ока и Волга вскрываются, как правило, во второй декаде апреля", - сообщили НИА в министерстве региональной безопасности Нижегородской области.

За ситуацией на водных объектах следят 42 гидрологических поста ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", из них 41 работает на постоянной основе, еще один — временный.

В муниципалитетах, которые могут попасть в зону подтопления, заранее сформированы необходимые резервы. Если паводковая обстановка осложнится, власти готовы развернуть пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что противопаводковые отряды создали в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

