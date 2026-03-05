Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода Общество

Фото: Александр Воложанин

Весной в Нижегородской области ожидается более интенсивное половодье, чем в прошлом году. Об этом сообщили специалисты Росгидромета по Приволжскому федеральному округу, проанализировав текущие погодные условия. Однако многое будет зависеть от дальнейших метеорологических изменений.

По состоянию на 20 февраля, количество снега в регионе превышает средние многолетние показатели. В бассейне Горьковского водохранилища запасы воды составляют 116% от нормы, в бассейнах Оки, Суры и Чебоксарского водохранилища — 200-210%, а в районах Ветлуги и Вятки — 130-150%.

Эколог Илья Рыбальченко рассказал 360.ru, что если весной температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+3 градусов, таяние снега будет происходить постепенно, и это не создаст серьёзной нагрузки на городские дренажные системы. Однако при резком потеплении до +5 градусов и выше возможны проблемы с подтоплением. Это может привести к выходу рек из берегов, повреждению септиков в деревнях и на промышленных объектах, а также к другим негативным последствиям.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что кишечные инфекции, такие как энтеровирус, ротавирус, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратифы, гепатиты А и Е, аденовирус и норовирус, могут передаваться через загрязнённую воду. Заражение может произойти при употреблении зараженной воды или продуктов, которые контактировали с ней.

Кроме того, паводковые воды могут стать причиной заболеваний у животных, таких как геморрагическая лихорадка, листериоз и иерсиниоз.

При появлении симптомов инфекционных заболеваний необходимо немедленно обратиться к врачу. Вот некоторые из них:

Туляремия (малая чума) : повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, слабость, потеря аппетита.

Лептоспироз : высокая температура, головная и мышечная боль, боли в печени, носовые кровотечения, кровь в моче, уменьшение количества мочи.

Сальмонеллез : рвота, тошнота, боли в животе, диарея, озноб, слабость, потливость, высокая температура.

Брюшной тиф, паратифы, дизентерия : лихорадка, боли в животе, диарея, слабость.

Гепатиты А и Е : желтуха, боли в животе, тошнота, рвота, слабость.

Аденовирус : насморк, боль в горле, кашель, лихорадка, слабость.

Норовирус: рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, слабость.

Каждое из этих заболеваний может протекать в лёгкой или тяжёлой форме, в зависимости от состояния организма и других факторов.

Чтобы избежать заражения инфекциями, связанными с паводком, необходимо соблюдать следующие правила:

Используйте только чистую, лучше кипячёную воду.

Соблюдайте технологии приготовления продуктов.

Тщательно мойте руки и тело после контакта с водой.

Мойте и термически обрабатывайте продукты, контактировавшие с паводковой водой.

Не используйте паводковую воду для хозяйственных нужд.

Не разрешайте детям играть в зонах подтопления.

Используйте одноразовую посуду или тщательно мойте многоразовую бутилированной водой.

Избегайте контакта с дикими животными.

Не трогайте трупы грызунов руками и не выбрасывайте их в общие помойки.

Не накапливайте мусор и отходы на придомовых территориях.

Обрабатывайте выгребные ямы септиком.

Соблюдение этих мер поможет минимизировать риск заражения инфекциями и сохранить здоровье в период паводка.