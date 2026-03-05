Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 08:00
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода
04 марта 2026 18:22
699 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижегородской области
04 марта 2026 17:45
Еще в двух нижегородских деревнях ввели карантин по бешенству
04 марта 2026 17:28
Суд закрыл частную медклинику в Дзержинске
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
Общество

Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода

05 марта 2026 08:00 Общество
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода

Фото: Александр Воложанин

Весной в Нижегородской области ожидается более интенсивное половодье, чем в прошлом году. Об этом сообщили специалисты Росгидромета по Приволжскому федеральному округу, проанализировав текущие погодные условия. Однако многое будет зависеть от дальнейших метеорологических изменений.

По состоянию на 20 февраля, количество снега в регионе превышает средние многолетние показатели. В бассейне Горьковского водохранилища запасы воды составляют 116% от нормы, в бассейнах Оки, Суры и Чебоксарского водохранилища — 200-210%, а в районах Ветлуги и Вятки — 130-150%.

Эколог Илья Рыбальченко рассказал 360.ru, что если весной температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+3 градусов, таяние снега будет происходить постепенно, и это не создаст серьёзной нагрузки на городские дренажные системы. Однако при резком потеплении до +5 градусов и выше возможны проблемы с подтоплением. Это может привести к выходу рек из берегов, повреждению септиков в деревнях и на промышленных объектах, а также к другим негативным последствиям.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что кишечные инфекции, такие как энтеровирус, ротавирус, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратифы, гепатиты А и Е, аденовирус и норовирус, могут передаваться через загрязнённую воду. Заражение может произойти при употреблении зараженной воды или продуктов, которые контактировали с ней.

Кроме того, паводковые воды могут стать причиной заболеваний у животных, таких как геморрагическая лихорадка, листериоз и иерсиниоз.

При появлении симптомов инфекционных заболеваний необходимо немедленно обратиться к врачу. Вот некоторые из них:

  • Туляремия (малая чума): повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, слабость, потеря аппетита.

  • Лептоспироз: высокая температура, головная и мышечная боль, боли в печени, носовые кровотечения, кровь в моче, уменьшение количества мочи.

  • Сальмонеллез: рвота, тошнота, боли в животе, диарея, озноб, слабость, потливость, высокая температура.

  • Брюшной тиф, паратифы, дизентерия: лихорадка, боли в животе, диарея, слабость.

  • Гепатиты А и Е: желтуха, боли в животе, тошнота, рвота, слабость.

  • Аденовирус: насморк, боль в горле, кашель, лихорадка, слабость.

  • Норовирус: рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, слабость.

Каждое из этих заболеваний может протекать в лёгкой или тяжёлой форме, в зависимости от состояния организма и других факторов.

Чтобы избежать заражения инфекциями, связанными с паводком, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Используйте только чистую, лучше кипячёную воду.

  • Соблюдайте технологии приготовления продуктов.

  • Тщательно мойте руки и тело после контакта с водой.

  • Мойте и термически обрабатывайте продукты, контактировавшие с паводковой водой.

  • Не используйте паводковую воду для хозяйственных нужд.

  • Не разрешайте детям играть в зонах подтопления.

  • Используйте одноразовую посуду или тщательно мойте многоразовую бутилированной водой.

  • Избегайте контакта с дикими животными.

  • Не трогайте трупы грызунов руками и не выбрасывайте их в общие помойки.

  • Не накапливайте мусор и отходы на придомовых территориях.

  • Обрабатывайте выгребные ямы септиком.

Соблюдение этих мер поможет минимизировать риск заражения инфекциями и сохранить здоровье в период паводка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Паводок Половодье
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2026 15:57
Нижегородцам рассказали, куда обращаться при подтоплениях
03 марта 2026 09:15
Полувековой рекорд по количеству снега побит в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных