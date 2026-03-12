Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного

Середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в середине марта ожидается температура воздуха выше климатической нормы. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ЧС на сайте МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" с ссылкой на данные Гидрометцентра России. 

Средняя декадная температура в регионе с 11 по 20 марта прогнозируется на уровне -1…+1 градуса, что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления в этот период не прогнозируются.

Уже завтра, 13 марта, по прогнозам синоптиков среднесуточная температура в регионе окажется примерно на 4 градуса выше климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут 0…-5, днем потеплеет до +5…+10.

14 и 15 марта сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градуса, днем — +6…+11.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

