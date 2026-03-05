Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
05 марта 2026 17:33 Общество
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс

Фото: Александр Воложанин

Федеральные трассы в Нижегородской области готовят к весеннему половодью. После обильных снегопадов скопились большие массы снега, и во время оттепелей талые воды усиливают нагрузку на дренажные системы и водопропускные сооружения.

Одновременно растет уровень воды в реках и водоемах, что повышает риск подтопления низинных участков дорог.

Чтобы избежать возможных последствий, ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" совместно с подрядчиками проводит профилактические работы на трассах М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов".

Специалисты очищают от снега и льда водоотводные канавы, трубы и пространства под мостами, убирают мусор, который может помешать проходу воды. В проблемных местах расчистят обочины и откосы, чтобы талая вода не подмывала основание дороги.

На период половодья на трассах будут круглосуточно дежурить 12 бригад — это 70 сотрудников и 54 единицы спецтехники.

Под особым контролем находятся 28 участков дорог рядом с водоемами общей протяженностью 17 км, а также мосты.

Ранее сообщалось, что в зоне риска подтопления оказались 141 населенный пункт Нижегородской области.

