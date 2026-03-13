Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
13 марта 2026 09:48
Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву
13 марта 2026 09:30
Директора НКО будут судить за падение наледи на детей в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:58
Главу ГУММиД обвинили в халатности из-за гибели подростка в Сормове
12 марта 2026 15:29
Арзамасец не смог вернуть квартиру по "схеме Долиной"
12 марта 2026 15:16
Эксклюзив
Главу ГУММиД арестовали после трагедии в Сормове: что говорят в мэрии
12 марта 2026 13:29
Москвича будут судить за избиение мужчины и серию краж в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 12:25
Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове
12 марта 2026 09:49
Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда
11 марта 2026 21:15
Экс-начальник ГАИ в Лыскове получил 3 года колонии за превышение полномочий
11 марта 2026 15:48
Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами
Происшествия

Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву

13 марта 2026 09:48
Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Коллегия присяжных заседателей признала бывшего депутата Госдумы от Нижегородской области, экс-сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вердикт был оглашен 12 марта 2026 года в Тверском районном суде. Присяжные единогласно поддержали обвинение по уголовному делу, фигурантами которого проходят Дмитрий Савельев и Сергей Дюков.

Окончательное наказание им будет назначено позднее — приговор объявит суд на основании вынесенного вердикта.

Напомним, Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению в организации убийства предпринимателя. По версии следствия, в августе 2023-го он поручил подготовить убийство московского бизнесмена и обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя.

Правоохранительные органы получили информацию о готовящемся преступлении и в ходе оперативных мероприятий инсценировали убийство. После того как Савельеву сообщили, что предприниматель якобы убит, он передал деньги для оплаты исполнителя.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Одинцовский городской суд Московской области принял к производству иск первого заместителя генерального прокурора России с требованием взыскать с Дмитрия Савельева 609,5 млн рублей. 

Теги:
Имущество Приговор Суд
