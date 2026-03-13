Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву Происшествия

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Коллегия присяжных заседателей признала бывшего депутата Госдумы от Нижегородской области, экс-сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вердикт был оглашен 12 марта 2026 года в Тверском районном суде. Присяжные единогласно поддержали обвинение по уголовному делу, фигурантами которого проходят Дмитрий Савельев и Сергей Дюков.

Окончательное наказание им будет назначено позднее — приговор объявит суд на основании вынесенного вердикта.

Напомним, Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению в организации убийства предпринимателя. По версии следствия, в августе 2023-го он поручил подготовить убийство московского бизнесмена и обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя.

Правоохранительные органы получили информацию о готовящемся преступлении и в ходе оперативных мероприятий инсценировали убийство. После того как Савельеву сообщили, что предприниматель якобы убит, он передал деньги для оплаты исполнителя.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Одинцовский городской суд Московской области принял к производству иск первого заместителя генерального прокурора России с требованием взыскать с Дмитрия Савельева 609,5 млн рублей.