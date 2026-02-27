С нижегородского экс-чиновника сняли обвинение в растрате

Фото:
С экс-управделами нижегородского правительства Юрия Бортникова сняли обвинение в растрате, сообщает издание "Коммерсантъ-Приволжье".
По данным источника, в итоге следствие пришло к выводу, что хищения денег не было. В итоге экс-чиновнику заменили обвинение на ч.3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности").
По данным следствия, Бортников отремонтировал квартиру начальница в надежде, что это поможет ему продвинуться по службе. Несанкционированные траты на ремонт, полагает следствие, привели к дискредитации государственных органов и снижению доверия к ним.
Юрий Бортников находится в СИЗО и полностью отрицает свою вину. Его защита уверена, что состава преступления в его действиях нет.
