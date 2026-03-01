Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
01 марта 2026 19:15
Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
01 марта 2026 16:27
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина
01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 
01 марта 2026 10:37
Пожар произошел на производственном складе в Павлове
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
28 февраля 2026 11:57
Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой "многоходовки" мошенников
28 февраля 2026 11:31
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Княгинине
28 февраля 2026 11:12
Нижегородский Интерпол поймал восемь преступников в 2025 году
28 февраля 2026 10:23
Квартира загорелась на улице Бориса Корнилова утром 28 февраля
Происшествия

Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана

01 марта 2026 19:15 Происшествия
01 марта 2026 19:15

Фото: скриншот видео областного суда

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлен до 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на судебные материалы.

Ранее суд также продлил Штокману меру пресечения в виде содержания под стражей до мая.

Напомним, Штокмана арестовали в сентябре прошлого года, а позже этапировали в Москву и поместили в один из следственных изоляторов. 

Следствие считает, что, находясь на руководящем посту в администрации города, Штокман получил 55 миллионов рублей от представителя строительной компании. По версии правоохранительных органов, деньги предназначались за содействие в заключении контрактов с единственным подрядчиком и последующий лояльный контроль за реализацией проектов.

Как утверждается, средства поступали на счет компании, связанной с его братом Михаилом. Перечисления, по данным следствия, осуществлялись частями через бывшего депутата городской думы, который впоследствии признал вину и стал свидетелем по делу.

Михаила Штокмана задержали в декабре. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он также был этапирован в Москву и помещен в СИЗО. 

На их имущество наложен арест. 

Ранее сообщалось, что экс-ректора Мининского университета Александра Фёдорова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. 

Взятки Суд Уголовное дело
27 февраля 2026 13:53
С нижегородского экс-чиновника сняли обвинение в растрате
10 февраля 2026 09:38
Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова
