Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлен до 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на судебные материалы.
Ранее суд также продлил Штокману меру пресечения в виде содержания под стражей до мая.
Напомним, Штокмана арестовали в сентябре прошлого года, а позже этапировали в Москву и поместили в один из следственных изоляторов.
Следствие считает, что, находясь на руководящем посту в администрации города, Штокман получил 55 миллионов рублей от представителя строительной компании. По версии правоохранительных органов, деньги предназначались за содействие в заключении контрактов с единственным подрядчиком и последующий лояльный контроль за реализацией проектов.
Как утверждается, средства поступали на счет компании, связанной с его братом Михаилом. Перечисления, по данным следствия, осуществлялись частями через бывшего депутата городской думы, который впоследствии признал вину и стал свидетелем по делу.
Михаила Штокмана задержали в декабре. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он также был этапирован в Москву и помещен в СИЗО.
На их имущество наложен арест.
