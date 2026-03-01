Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана Происшествия

Фото: скриншот видео областного суда

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлен до 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на судебные материалы.

Ранее суд также продлил Штокману меру пресечения в виде содержания под стражей до мая.

Напомним, Штокмана арестовали в сентябре прошлого года, а позже этапировали в Москву и поместили в один из следственных изоляторов.

Следствие считает, что, находясь на руководящем посту в администрации города, Штокман получил 55 миллионов рублей от представителя строительной компании. По версии правоохранительных органов, деньги предназначались за содействие в заключении контрактов с единственным подрядчиком и последующий лояльный контроль за реализацией проектов.

Как утверждается, средства поступали на счет компании, связанной с его братом Михаилом. Перечисления, по данным следствия, осуществлялись частями через бывшего депутата городской думы, который впоследствии признал вину и стал свидетелем по делу.

Михаила Штокмана задержали в декабре. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он также был этапирован в Москву и помещен в СИЗО.



На их имущество наложен арест.

