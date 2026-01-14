Генпрокуратура потребовала с экс-сенатора Савельева почти 610 млн рублей

Одинцовский горсуд Московской области принял к рассмотрению исковое заявление, поданное первым заместителем генерального прокурора России.
Как сообщает РИА Новости, в документе содержится требование изъять в доход государства 609 561 411 рублей у бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева.
Согласно материалам, представленным Генпрокуратурой, в ходе проверки были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Ведомство утверждает, что Савельев, занимая пост сенатора от правительства Тульской области, скрывал от декларирования значительные суммы доходов.
По оценке прокуратуры, недостоверные сведения в декларациях позволяли Савельеву сохранить мандат и одновременно заниматься коммерческой деятельностью, что запрещено законом.
Кроме того, утверждается, что бывший сенатор перевел подконтрольные ему активы в теневой сектор экономики и продолжал управлять ими в обход установленных правил. Сейчас дело находится на стадии подготовки к рассмотрению в суде.
Ранее сообщалось, что экс-сенатор Савельев через суд добился снятия ареста со своего имущества в Нижегородской области.
Напомним, экс-депутат Госдумы от Нижегородской области, сенатор Дмитрий Савельев был арестован в августе 2024 года по подозрению в организации убийства предпринимателя.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+