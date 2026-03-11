Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей Происшествия

Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства имущество бывшего судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, материалы в отношении Фомина 9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей направила в надзорное ведомство. Это было сделано по поручению председателя Верховного суда России Игоря Викторовича Краснова для подачи антикоррупционного иска.

Как следует из материалов дела, во время работы судьей Фомин нарушал антикоррупционные ограничения. Как считает истец, он получал доходы, не предусмотренные законом, и тратил их на покупку дорогой недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях. Чтобы не афишировать реальный уровень достатка, имущество записывали на родственников.

В списке — 35 объектов недвижимости (земельные участки, жилые и нежилые помещения) и автомобиль BMW X6 XDRIVE 30D. Общая стоимость активов оценивается в 166 млн рублей. Суд пришел к выводу, что оформление имущества на третьих лиц использовалось для обхода требований о декларировании доходов и сокрытия источников средств.

10 марта суд полностью удовлетворил иск первого заместителя Генпрокурора России. Постановление подлежит немедленному исполнению, однако пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Также напомним, что 9 февраля ВККС отказала Фомину в рекомендации на руководящую должность, а уже 12 февраля он был отправлен в отставку вместе с другим судьей — Вячеславом Сапегой. 27 февраля в отставку ушел и председатель суда Вячеслав Поправко.

Кроме того, Генпрокуратура требует изъять имущество и Вячеслава Сапеги.