Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 11:11
Тепловые сети Дзержинска проверят красителем
13 марта 2026 10:56
Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта
13 марта 2026 10:38
Свидетельство пенсионера доступно в национальном мессенджере Мах
13 марта 2026 10:34
Губернатор Нижегородской области подписал закон о "растениях-иноагентах"
13 марта 2026 10:03
Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах
13 марта 2026 09:16
Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные
13 марта 2026 08:00
Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области
13 марта 2026 07:00
Нижегородская мэрия создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами
12 марта 2026 19:47
Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%
12 марта 2026 19:20
Более 7 000 км разметки нанесут на дорогах Нижегородской области
Общество

Губернатор Нижегородской области подписал закон о "растениях-иноагентах"

13 марта 2026 10:34 Общество
Губернатор Нижегородской области подписал закон о растениях-иноагентах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон, направленный на регулирование вопросов, связанных с распространением опасных инвазивных растений. Ранее спикер регионального Заксобрания Евгений Люлин, анонсируя поправки, образно назвал такие виды "растениями-иноагентами".

Закон был принят ЗСНО 26 февраля 2026 года. Документ вносит изменения в законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области".

В региональном законодательстве закрепляется понятие опасных видов инвазивных растений. Правительство Нижегородской области получит полномочия утверждать перечень таких представителей флоры.

Отдельно закреплены обязанности правообладателей земельных участков и обладателей публичного сервитута. Они должны проводить мероприятия по предотвращению распространения опасных инвазивных растений и их ликвидации способами, не запрещенными федеральным законодательством, в том числе с использованием энтомофагов.

Изменения также касаются особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Для них будет установлен перечень опасных инвазивных видов, а меры по предотвращению их распространения и уничтожению будут приниматься с учетом режима особой охраны таких территорий.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года нижегородцам, не принимающим мер по уничтожению борщевика, грозят штрафы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борщевик Законодательство Растения
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2026 14:59
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев
21 января 2026 09:36
Нижегородский депутат предложил ударить по борщевику "Орешником"
17 сентября 2025 09:56
Цифровую карту для борьбы с борщевиком создадут в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных