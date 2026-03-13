Губернатор Нижегородской области подписал закон о "растениях-иноагентах"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон, направленный на регулирование вопросов, связанных с распространением опасных инвазивных растений. Ранее спикер регионального Заксобрания Евгений Люлин, анонсируя поправки, образно назвал такие виды "растениями-иноагентами".
Закон был принят ЗСНО 26 февраля 2026 года. Документ вносит изменения в законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области".
В региональном законодательстве закрепляется понятие опасных видов инвазивных растений. Правительство Нижегородской области получит полномочия утверждать перечень таких представителей флоры.
Отдельно закреплены обязанности правообладателей земельных участков и обладателей публичного сервитута. Они должны проводить мероприятия по предотвращению распространения опасных инвазивных растений и их ликвидации способами, не запрещенными федеральным законодательством, в том числе с использованием энтомофагов.
Изменения также касаются особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Для них будет установлен перечень опасных инвазивных видов, а меры по предотвращению их распространения и уничтожению будут приниматься с учетом режима особой охраны таких территорий.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года нижегородцам, не принимающим мер по уничтожению борщевика, грозят штрафы.
