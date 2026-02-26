Нижегородский закон о противодействии борщевику принят во втором чтении

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 12:49 Общество
Законодательное собрание Нижегородской области 26 февраля единогласно поддержало во втором чтении законопроект о борьбе с борщевиком, передает НИА "Нижний Новгород".

Над проектом закона шла долгая и кропотливая работа. Так, парламентарии ранее просили Госдуму ускорить принятие федерального закона, определяющего борщевик как инвазивное растение. В итоге федеральный закон был утвержден в июле 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026 года. В связи с этим регионы должны привести свое законодательство в соответствие с федеральными нормами.

В нижегородский законопроект внесли шесть поправок, основанных на федеральном законе, существенно изменяющих первоначальную версию. Было изменено и название закона: вместо первоначального наименования, в котором фигурировал борщевик Сосновского, документ теперь звучит как "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части регулирования отдельных правоотношений по предотвращению распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений".

Изменения касаются формирования областным правительством перечня инвазивных растений, в который может попасть не только борщевик. Размеры штрафов за нарушение регламента увеличиваются: для граждан штрафы достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей.

Закон предусматривает внесение изменений в другие региональные законы, касающиеся экологической безопасности и особо охраняемых природных территорий. Спикер Законодательного собрания Евгений Люлин упоминал в своем Telegram-канале, что термин "растения-иноагенты" будет введен в региональное законодательство, однако в конечном варианте закона использован иной термин — "опасные виды инвазивных (чужеродных) растений".

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дмитрий Бедняков поднял вопрос о методиках уничтожения борщевика. Исполняющий обязанности председателя Заксобрания Денис Бакиев ответил, что правительству региона предстоит разработать и представить методы утилизации борщевика в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нижегородский депутат высказал идею нанести удар по борщевику "Орешником".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

