Нижегородским рыбакам напомнили о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах

В Нижегородской области продолжают действовать строгие ограничения на рыбалку в зимовальных ямах. Полный запрет на вылов рыбы в этих местах продлится до 30 апреля 2026 года.
В региональном минлесхозе напомнили, зимой рыба уходит в глубокие участки водоёмов, где замедляет свою активность и становится особенно уязвимой. В этот период любые попытки ловли могут нанести серьёзный вред популяции.
Ограничения касаются всех зимовальных ям, официально внесённых в специальный перечень. Его можно найти в приложении к Правилам рыболовства Волжско-Каспийского бассейна, утверждённым приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 года № 695.
С 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года запрещено не только ловить рыбу в этих зонах, но даже находиться на льду с удочками и другими снастями. В минлесхозе подчёркивают: эти меры необходимы, чтобы сохранить водные ресурсы и поддерживать экологическое равновесие в водоёмах.
Нарушение запрета приравнивается к браконьерству. За это предусмотрены штрафы: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 100 до 200 тысяч рублей — для организаций.
Если ущерб от незаконной рыбалки окажется серьёзным, дело может дойти до уголовной ответственности по статье 256 УК РФ. В таком случае нарушителю грозит не только штраф, но и конфискация лодок и снастей.
Ранее сообщалось, что объем вылова рыбы вырос на 51 тонну в Нижегородской области.
