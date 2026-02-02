В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 17:30Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля
02 февраля 2026 16:1090 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
Общество

Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля

02 февраля 2026 17:30 Общество
Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 1 февраля 2026 года в Нижегородской области вновь разрешён вылов налима — единственного пресноводного представителя семейства тресковых, обитающего в местных водоёмах. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Решение принято на основании мониторинга состояния популяции и анализа эффективности мер по её сохранению.

"Для данного вида рыб критически важен спокойный период нереста. В Нижегородской области временный запрет на добычу налима водится ежегодно для сохранения устойчивой популяции и обеспечения воспроизводства вида", — подчеркнули в профильном министерстве.

Ограничения действовали с 15 декабря 2025 года по 31 января 2026 года включительно. Они были введены в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в нацпроект "Экологическое благополучие".

В период запрета специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Нижегородской области провели 24 рейда. В результате у нарушителей было изъято 49 кг незаконно выловленной рыбы и 22 единицы запрещённых орудий лова. Суммарный ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, составил 11 тысяч рублей.

Нижегородский минлесхоз призывает рыболовов строго соблюдать Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 года № 695.

Среди ключевых требований: соблюдение сроков и зон запрета, использование только разрешённых орудий лова, а также недопущение превышения допустимых норм вылова. В случае случайной поимки рыбы, вылов которой временно запрещён, её необходимо незамедлительно выпустить обратно в водоём. Полный текст правил опубликован на официальном сайте минлесхоза Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что запрет на рыболовство в зимовальных ямах на территории Нижегородской области будет действовать до 30 апреля 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минлесхоз Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 09:57Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области
25 января 2026 16:11Объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области вырос на 14 т
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных