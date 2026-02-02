Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 1 февраля 2026 года в Нижегородской области вновь разрешён вылов налима — единственного пресноводного представителя семейства тресковых, обитающего в местных водоёмах. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Решение принято на основании мониторинга состояния популяции и анализа эффективности мер по её сохранению.

"Для данного вида рыб критически важен спокойный период нереста. В Нижегородской области временный запрет на добычу налима водится ежегодно для сохранения устойчивой популяции и обеспечения воспроизводства вида", — подчеркнули в профильном министерстве.

Ограничения действовали с 15 декабря 2025 года по 31 января 2026 года включительно. Они были введены в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в нацпроект "Экологическое благополучие".

В период запрета специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Нижегородской области провели 24 рейда. В результате у нарушителей было изъято 49 кг незаконно выловленной рыбы и 22 единицы запрещённых орудий лова. Суммарный ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, составил 11 тысяч рублей.

Нижегородский минлесхоз призывает рыболовов строго соблюдать Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 года № 695.

Среди ключевых требований: соблюдение сроков и зон запрета, использование только разрешённых орудий лова, а также недопущение превышения допустимых норм вылова. В случае случайной поимки рыбы, вылов которой временно запрещён, её необходимо незамедлительно выпустить обратно в водоём. Полный текст правил опубликован на официальном сайте минлесхоза Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что запрет на рыболовство в зимовальных ямах на территории Нижегородской области будет действовать до 30 апреля 2026 года.