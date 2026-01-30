В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 10:16Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке
30 января 2026 10:10Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка
30 января 2026 09:57Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области
30 января 2026 09:14Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные
30 января 2026 09:00Месяц духовного очищения: когда начнётся Рамадан и как его правильно провести
30 января 2026 08:00Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год
29 января 2026 20:00Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд виртуальными картами "Ситикард"
29 января 2026 19:28Нижегородские полицейские помогли водителям большегрузов на заснеженных слонах
29 января 2026 18:21Нижний Новгород стоит в 10-балльных пробках
29 января 2026 18:11Нижегородские ИТ-компании могут пройти отбор в акселерационную программу Минцифры
Общество

Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области

30 января 2026 09:57 Общество
Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Ситуацию с развитием аквакультуры в Нижегородской области обсудили на заседании Заксобрания 29 января, передает НИА "Нижний Новгород". 

Председатель комитета ЗСНО по АПК Игорь Тюрин сообщил об отсутствии в 2026 году финансирования этой отрасли из бюджета. По словам депутата, такая ситуация создает трудности для аквафермеров.

Между тем, падения производства рыбы в регионе не наблюдается: в 2025 году было выпущено около 682 тонн товарной продукции, что превысило запланированные показатели.

Исходя из представленных данных, в Заксобрании рекомендовали правительству региона провести анализ эффективности действующей системы субсидий для рыбоводных хозяйств, а также разработать меры поддержки инвестиционных проектов в области аквакультуры. Муниципальным властям поручено ежегодно проводить инвентаризацию предприятий рыбоводства.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин предложил дополнительно обсудить вопрос и выяснить, достаточно ли предпринятых мер для стабилизации отрасли.

В итоге профильному комитету ЗСНО было дано задание рассмотреть возможность внесения изменений в региональный закон о поддержке аквакультуры по итогам мониторинга.

Ранее сообщалось, что запрет на рыбалку в зимовальных ямах будет действовать до 30 апреля 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Рыболовство Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
11 января 2026 14:51Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году
16 декабря 2025 19:09Нижегородцам запретили ловить налима до 31 января
01 ноября 2025 10:50Вылов рыбы в Нижегородской области увеличился на 51 тонну
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных