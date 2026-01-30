Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области Общество

Ситуацию с развитием аквакультуры в Нижегородской области обсудили на заседании Заксобрания 29 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Председатель комитета ЗСНО по АПК Игорь Тюрин сообщил об отсутствии в 2026 году финансирования этой отрасли из бюджета. По словам депутата, такая ситуация создает трудности для аквафермеров.

Между тем, падения производства рыбы в регионе не наблюдается: в 2025 году было выпущено около 682 тонн товарной продукции, что превысило запланированные показатели.

Исходя из представленных данных, в Заксобрании рекомендовали правительству региона провести анализ эффективности действующей системы субсидий для рыбоводных хозяйств, а также разработать меры поддержки инвестиционных проектов в области аквакультуры. Муниципальным властям поручено ежегодно проводить инвентаризацию предприятий рыбоводства.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин предложил дополнительно обсудить вопрос и выяснить, достаточно ли предпринятых мер для стабилизации отрасли.

В итоге профильному комитету ЗСНО было дано задание рассмотреть возможность внесения изменений в региональный закон о поддержке аквакультуры по итогам мониторинга.

Ранее сообщалось, что запрет на рыбалку в зимовальных ямах будет действовать до 30 апреля 2026 года.