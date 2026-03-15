Семь бань сгорели за минувшие сутки в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области произошло десять пожаров, семь из которых вспыхнули в банях. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорания были зафиксированы в Сосновском, Городецком, Починковском, Павловском, Шатковском и Богородском районах. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
В ведомстве уточнили, что одной из основных причин пожаров стала неисправность или неправильная конструкция дымохода. Это указывает на необходимость более внимательного отношения к состоянию отопительных систем в банях.
МЧС России предупреждает, что бани являются объектами повышенной пожарной опасности. Чтобы избежать возгорания и сохранить здоровье и жизнь, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
