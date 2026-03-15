Семь бань сгорели за минувшие сутки в Нижегородской области

15 марта 2026 10:44 Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области произошло десять пожаров, семь из которых вспыхнули в банях. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорания были зафиксированы в Сосновском, Городецком, Починковском, Павловском, Шатковском и Богородском районах. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

В ведомстве уточнили, что одной из основных причин пожаров стала неисправность или неправильная конструкция дымохода. Это указывает на необходимость более внимательного отношения к состоянию отопительных систем в банях.

МЧС России предупреждает, что бани являются объектами повышенной пожарной опасности. Чтобы избежать возгорания и сохранить здоровье и жизнь, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Регулярно проверяйте печь на наличие трещин и повреждений.
  • Не допускайте детей к растопке печи.
  • Никогда не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
  • Доверяйте установку и ремонт печей и дымоходов только квалифицированным специалистам.
  • Проводите регулярную очистку вентиляционных каналов и дымоходов от сажи.

