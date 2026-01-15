48-летний мужчина погиб при пожаре на Бору Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

48-летний мужчина погиб на пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Дзержинского в городе Бор. Об этом сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. Для тушения возгорания были привлечены четыре единицы техники и 14 сотрудников МЧС России.

Причины возникновения пожара выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при пожарах в Нижегородской области во время новогодних каникул.